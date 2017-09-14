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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9122912391249125
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 14:50

  UA написав:
  The_Rebel написав:yama
Міста непридатні, але території придатні. Хоча і в Маріуполі ще живуть люди і навіть заселяють його бурятами з чеченцями

Город у моря.
Недвижимость по меркам рф очень дешевая.
Сейчас правда долларовая цена раза в 2-3 выше, чем до войны.
Уверены в линии суровикина.

ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.

Ну, тобто, ціль все ж таки захопити і користуватися потім, а не знищити. В цьому була суть питання. Якщо ціль просто знищити, то і війська можна не вводити, а влупити яз по найбільшим містам та й по всьому.
Інша справа, що при захопленні територій не рахуються з втратами місцевого населення та інфраструктурою, навіть якщо від міст/сіл залишається пусте поле
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Несколько слов об Ирине Фарион ...

О покойнике либо хорошо, либо ничего, кроме правды


Фарион была бабой скандальной, противной, её радикальные заявления на 100% использовались российской пропагандой

Биография, клейма негде ставить
Вступить в КПСС под конец совка - это нечто
А потом переобуться в ярую "патриотку"

НО ... даже она не заслуживала такой смерти
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:01

  UA написав:
ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.

Цікаво, а ти звідки про це знаешь ? ))
І що, від цього легше було ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:13

Як партнери наші дивляться на рфію (на її дії, досягнення), так і рфія дивиться на наших партнерів (на їх дії).

Тобто якщо рфія перетинає межу, то і партнери роблять крок --- яскравий приклад, Харківщина.
Полетіли КАБи на Харків, просунулися на новому напрямку рашковани, то партнери дали згоду на удари по ростериторії.

Напала рфія... у відповідь нам зброя від партнерів.
Збільшення просування рашиків... у відповідь нам касетні боєприпаси.
Намір на Ф-16 ... у відповідь руйнація маневрених енергопотужнстей.
КАБи-ШЕДОУ.
Просування-Хаймерси.

Аналогічно буде і з АЕС...
Аналогічно і з тактичною ядерною зброєю... Томагавків нам дадуть.

Цей акуратний пінг-понг, який влаштовує і рфію, і партнерів вже очевидний...
Тому що "гужбан" у чужій квартирі...
Але все рівно коштує грошей, тому Трамп.
Але ж є і Британія.
І Європа зі своїми скелетами в шафі.
Залишитися при своїх дехто не хоче.
Наші ж і овсі хочуть компенсацій.
Про агресора й годі говорити - злодій є злодій.

По суті ставки будуть тільки зростати.
Бо Ф-16 на підході.
Орбан же це пояснив - попереду збільшення ескалації...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:23

  Schmit написав:Бо знають, Бучу, Маріуполь, Епіцентр і Охмадит у відповідь ми їм не влаштуємо, а от трансформатори біля АЕС - цілком і можуть бути такі ситуації, як зараз на ростовській АЕС по всій рфії, причому взимку у 30 градусні морози.
нічого не зрозумів .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:27

А саме песцове в цій історії, що ДО цього Україну намагалися задовільнити (затянути до себе обидві сторони) - схід дешевим газом; захід євросоюзом.
За великим рахунком. Бо тузли та пошліни це дрібниці..

І наче ж обрали захід. І рфія була не так і проти.
Ступили обидва, бо жлоби --- і Яник, заспівавший дайте час перед підписом асоціації; і ЄС зажлобивший грошей.

Чому оркостан був не проти нашої асоціації? Бо хотів через нас гнати товари в Європу.
Труба?
Да її треба було хоч за 1 грн. віддавати європейцям. Да хоч доплатити самим, щоб узяли. До потоків.

І не було б війни...
Загралися усі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обєктивно дивлячись на ситуацію ми нічого їм більше зробити не можемо, все що можем - вже робим.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:30

  detroytred написав:
І стосовно війни на виживання, я мав на увазі, більше Україну.
Тобто для неї не повинно бути тоді взагалі ніяких обмежень..
..........

Ограничения для нас устанавливаем больше не мы.
И установить их очень легко при нашей зависимости от поставок оружия и финансирования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:31

Україна зможе «вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані» без підтримки США, — держсекретар США Ентоні Блінкен

Він вперше прямо визнав, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у листопаді. Але запевнив, що ~20 інших країн пообіцяли зберегти власну допомогу, навіть якщо США відкличуть свою підтримку за іншого президента.


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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:37

  Xenon написав:
Україна зможе «вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані» без підтримки США, — держсекретар США Ентоні Блінкен

Він вперше прямо визнав, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у листопаді. Але запевнив, що ~20 інших країн пообіцяли зберегти власну допомогу, навіть якщо США відкличуть свою підтримку за іншого президента.


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Дик, звісно можемо.
Навіть якщо з 20 країн ще хоч 10+ відмовляться.

Справа лише в одному.
В ціні. Яку сплатимо.
Справа у ціні.
Завжди в ціні.
Продай нирку, купи Феррарі, може кожен.
detroytred
 
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