The_Rebel написав:yama Міста непридатні, але території придатні. Хоча і в Маріуполі ще живуть люди і навіть заселяють його бурятами з чеченцями
Город у моря. Недвижимость по меркам рф очень дешевая. Сейчас правда долларовая цена раза в 2-3 выше, чем до войны. Уверены в линии суровикина.
ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.
Ну, тобто, ціль все ж таки захопити і користуватися потім, а не знищити. В цьому була суть питання. Якщо ціль просто знищити, то і війська можна не вводити, а влупити яз по найбільшим містам та й по всьому. Інша справа, що при захопленні територій не рахуються з втратами місцевого населення та інфраструктурою, навіть якщо від міст/сіл залишається пусте поле
Як партнери наші дивляться на рфію (на її дії, досягнення), так і рфія дивиться на наших партнерів (на їх дії).
Тобто якщо рфія перетинає межу, то і партнери роблять крок --- яскравий приклад, Харківщина. Полетіли КАБи на Харків, просунулися на новому напрямку рашковани, то партнери дали згоду на удари по ростериторії.
Напала рфія... у відповідь нам зброя від партнерів. Збільшення просування рашиків... у відповідь нам касетні боєприпаси. Намір на Ф-16 ... у відповідь руйнація маневрених енергопотужнстей. КАБи-ШЕДОУ. Просування-Хаймерси.
Аналогічно буде і з АЕС... Аналогічно і з тактичною ядерною зброєю... Томагавків нам дадуть.
Цей акуратний пінг-понг, який влаштовує і рфію, і партнерів вже очевидний... Тому що "гужбан" у чужій квартирі... Але все рівно коштує грошей, тому Трамп. Але ж є і Британія. І Європа зі своїми скелетами в шафі. Залишитися при своїх дехто не хоче. Наші ж і овсі хочуть компенсацій. Про агресора й годі говорити - злодій є злодій.
По суті ставки будуть тільки зростати. Бо Ф-16 на підході. Орбан же це пояснив - попереду збільшення ескалації...
Schmit написав:Бо знають, Бучу, Маріуполь, Епіцентр і Охмадит у відповідь ми їм не влаштуємо, а от трансформатори біля АЕС - цілком і можуть бути такі ситуації, як зараз на ростовській АЕС по всій рфії, причому взимку у 30 градусні морози.
А саме песцове в цій історії, що ДО цього Україну намагалися задовільнити (затянути до себе обидві сторони) - схід дешевим газом; захід євросоюзом. За великим рахунком. Бо тузли та пошліни це дрібниці..
І наче ж обрали захід. І рфія була не так і проти. Ступили обидва, бо жлоби --- і Яник, заспівавший дайте час перед підписом асоціації; і ЄС зажлобивший грошей.
Чому оркостан був не проти нашої асоціації? Бо хотів через нас гнати товари в Європу. Труба? Да її треба було хоч за 1 грн. віддавати європейцям. Да хоч доплатити самим, щоб узяли. До потоків.
Україна зможе «вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані» без підтримки США, — держсекретар США Ентоні Блінкен
Він вперше прямо визнав, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у листопаді. Але запевнив, що ~20 інших країн пообіцяли зберегти власну допомогу, навіть якщо США відкличуть свою підтримку за іншого президента.
Україна зможе «вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані» без підтримки США, — держсекретар США Ентоні Блінкен
Він вперше прямо визнав, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у листопаді. Але запевнив, що ~20 інших країн пообіцяли зберегти власну допомогу, навіть якщо США відкличуть свою підтримку за іншого президента.
Дик, звісно можемо. Навіть якщо з 20 країн ще хоч 10+ відмовляться.
Справа лише в одному. В ціні. Яку сплатимо. Справа у ціні. Завжди в ціні. Продай нирку, купи Феррарі, може кожен.