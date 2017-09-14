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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91249125912691279128>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:40

  pesikot написав:
  UA написав:
ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.

Цікаво, а ти звідки про це знаешь ? ))
І що, від цього легше було ?

Они были на территории Киева.
Не долго.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:43

  BIGor написав:
  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:.......... каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.

Скажіть, коли пожежа, і є професійні пожежники - гасити пожежу не повинен ніхто?

Пожар это стихийное бедствие (в смысле, люди его специально не устраивают, за редкими исключениями). И чтобы его погасить, "професійних пожежників" достаточно.
Войну начинают люди и не случайно. При масштабной войне, а не "СВО" профессиональных военных не хватает. Ни в одной серьёзной войне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:43

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:
ПС на севере Киевской области была бригада из Тувы, а не из Бурятии.

Цікаво, а ти звідки про це знаешь ? ))
І що, від цього легше було ?

Они были на территории Киева.
Не долго.

Откуда знаешь, что именно из Тувы, а не буряты ?

И что, от этого было легче, что не буряты ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:45

  yama написав:Обєктивно дивлячись на ситуацію ми нічого їм більше зробити не можемо, все що можем - вже робим.
Правильно
Але є така штука
Переорієнтація....
Ми можемо ПЕРЕОРІЄНТУВАТИСЬ і замість того щоб бити по 200Квт трансформатору села під Бєлгородом - вдарити по 2500Квт трансформатору 6000Вольт - вузла під ростовською АЕС
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:49

  detroytred написав:
  Xenon написав:
Україна зможе «вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані» без підтримки США, — держсекретар США Ентоні Блінкен

Він вперше прямо визнав, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у листопаді. Але запевнив, що ~20 інших країн пообіцяли зберегти власну допомогу, навіть якщо США відкличуть свою підтримку за іншого президента.

........

Дик, звісно можемо.
Навіть якщо з 20 країн ще хоч 10+ відмовляться.
Справа лише в одному.
В ціні. Яку сплатимо.
Справа у ціні.
Завжди в ціні.
Продай нирку, купи Феррарі, може кожен.

Утверждение достаточно сомнительное.
А "якщо 20 країн відмовляться"? Теж зможемо?
Лопатами воевать будем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:56

  ЛАД написав: Україна зможе «вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані» без підтримки США, — держсекретар США Ентоні Блінкен

Він вперше прямо визнав, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у листопаді. Але запевнив, що ~20 інших країн пообіцяли зберегти власну допомогу, навіть якщо США відкличуть свою підтримку за іншого президента.
........
Дик, звісно можемо.
Навіть якщо з 20 країн ще хоч 10+ відмовляться.
Справа лише в одному.
В ціні. Яку сплатимо.
Справа у ціні.
Завжди в ціні.
Продай нирку, купи Феррарі, може кожен.
Утверждение достаточно сомнительное.
А "якщо 20 країн відмовляться"? Теж зможемо?
Лопатами воевать будем?

Питання не було в площині "будем не будем".
Було про зможе не зможе.

Зможе навіть не з лопатами, а з капелюхами.
Тільки ціна...

Ніхто не веде мову про ціну.
І про те, хто її буде платити.

Рфія програє... Рано чи пізно, але програє. Повністю убереться за свої кордони, мінімум. Хоч навіть взагалі нам ніхто не буде допомагати. Все рівно програє і убереться. Навіть в найгіршому випадку - повному програші України. Убереться, як з Афганістану совдеп...

Це вже видно.
Тому всі тупо намагаються перекинути ціну (сплату) на когось. Ніж платити самому.
На всіх рівнях...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лип, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.
Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 2-amp.html
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:09

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
------------
detroytred
Дик, звісно можемо.
Навіть якщо з 20 країн ще хоч 10+ відмовляться.
Справа лише в одному.
В ціні. Яку сплатимо.
Справа у ціні.
Завжди в ціні.
Продай нирку, купи Феррарі, може кожен.
----------------
Утверждение достаточно сомнительное.
А "якщо 20 країн відмовляться"? Теж зможемо?
Лопатами воевать будем?

Питання не було в площині "будем не будем".
Було про зможе не зможе.

Зможе навіть не з лопатами, а з капелюхами.
Тільки ціна...

Ніхто не веде мову про ціну.
І про те, хто її буде платити.

Так и я не о "будем не будем", а именно о "зможемо чи не зможемо".
Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:10

  Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.
Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 2-amp.html

Так и шо тебе не нравится ?

У тебя отсутствие электроэнергии = плохо
У тебя присутствие электроэнергии = плохо, опять

Ты там определись ))

Может тебе будет норм, когда в Киеве россия будет
так напиши об этом
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:12

  ЛАД написав:Пожар это стихийное бедствие (в смысле, люди его специально не устраивают, за редкими исключениями). И чтобы его погасить, "професійних пожежників" достаточно.
Войну начинают люди и не случайно. При масштабной войне, а не "СВО" профессиональных военных не хватает. Ни в одной серьёзной войне.

Правильно, не завжди вистачає і професійних пожежників (рятувальників). Пересічні люди також дуже потрібні при масштабних надзвичайних ситуаціях, а не тільки професіонали. Наприклад, після землетрусу в Туреччині майже все населення міста допомагало. Так само при повенях на Закарпатті було. Коли родич під завалами, то чомусь не говорять "ой, я психолог/економіст, от завтра приїдуть професіонали і хай вони завали розгрібають, у них і знання, і досвід відповідний є". Ні, адекватні пересічні засукають рукави і роблять все можливе для порятунку
The_Rebel
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  #<1 ... 91249125912691279128>
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