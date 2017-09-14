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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9125912691279128>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:13

  BIGor написав:
  katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.


Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?
Востаннє редагувалось katso в Суб 20 лип, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:14

  Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.
Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 2-amp.html

Возят, конечно, не фурами. Поставка э-э по действующим сетям, но оплачивает этот импорт не государство, а ТРЦ Respublika Park своими деньгами.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:17

  ЛАД написав:Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".

Я там дописав.

Ну не зможемо до Дніпра.
Нехай до західної України.
Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація.
Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть.
По Дніпру -- 90%+ не віддасть.

Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо.
Про жабу ж це не тільки про оркостан...
Ця штука універсальна, для всіх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:18

  katso написав:
  BIGor написав:............
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.

Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:18

  katso написав:
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Да какой ты украинец ...

Когда из Рязани переехал в Киев ...

Про Бузину особенно доставило
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:20

  ЛАД написав:
  katso написав:
  BIGor написав:............
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.

Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны. :)

Парторг пишет, не читая ))

Ну, а что взять с парторга

Парторг ненавидит всё украинское

Парторг почитает Бузину, который так же ненавидел всё украинское
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:26

  yama написав:
  Schmit написав:
  yama написав:Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .

Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками.
З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим.
Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.

У нас не співрозмірно. Тобто це не аргумент. Немає жодних червоних ліній в них , вони роблять все що хочуть . У когось після Бучі , Маріуполя, Харькова , Охмадиту , Епіцетнру , різних ТРЦ і так далі є сумніви ? Так спрацює аварійний захист , вибуху не буде. Охолодять там є ставки . Там є системи захисту , так це буде дуже болючим .

скорее всего старые планы включения таки остались - поэтому "тяжелую" инфраструктуру стараются не трогать. Как минимум АЭС - самим точно пригодятся.
Поэтому да - как там выше говорили - это далеко не "война на выживание"...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:27

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".

Я там дописав.

Ну не зможемо до Дніпра.
Нехай до західної України.
Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація.
Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть.
По Дніпру -- 90%+ не віддасть.

Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо.
Про жабу ж це не тільки про оркостан...
Ця штука універсальна, для всіх.

Я бы не рискнул говорить о процентах.
И о том, что "зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо".
Рфія програє... Рано чи пізно, але програє. Повністю убереться за свої кордони, мінімум. Хоч навіть взагалі нам ніхто не буде допомагати. Все рівно програє і убереться. Навіть в найгіршому випадку - повному програші України. Убереться, як з Афганістану совдеп...

Это, скорее, ваше желание, а не объективная реальность.
А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить.
Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:34

  katso написав:
  BIGor написав:
  katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.


Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?


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Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По Дніпру -- 90%+ не віддасть.

"по Дніпру" - це Київ та Чернігів кацапам
то вже не Україна буде
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