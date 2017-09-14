Додано: Суб 20 лип, 2024 16:27

detroytred написав: ЛАД написав: Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо". Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".

Я там дописав.



Ну не зможемо до Дніпра.

Нехай до західної України.

Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація.

Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть.

По Дніпру -- 90%+ не віддасть.



Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо.

Про жабу ж це не тільки про оркостан...

Ця штука універсальна, для всіх. Я там дописав.Ну не зможемо до Дніпра.Нехай до західної України.Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація.Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть.По Дніпру -- 90%+ не віддасть.Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо.Про жабу ж це не тільки про оркостан...Ця штука універсальна, для всіх.

Рфія програє... Рано чи пізно, але програє. Повністю убереться за свої кордони, мінімум. Хоч навіть взагалі нам ніхто не буде допомагати. Все рівно програє і убереться. Навіть в найгіршому випадку - повному програші України. Убереться, як з Афганістану совдеп...

Я бы не рискнул говорить о процентах.И о том, что "зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо".Это, скорее, ваше желание, а не объективная реальность.А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить.Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.