katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?
Востаннє редагувалось katso в Суб 20 лип, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы. Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.
BIGor написав:............ Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны.
katso написав: Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
BIGor написав:............ Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны.
Парторг пишет, не читая ))
Ну, а что взять с парторга
Парторг ненавидит всё украинское
Парторг почитает Бузину, который так же ненавидел всё украинское
yama написав:Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія? Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях. Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови . Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .
Пошкодження підстанцій біля АЕС, можуть призвести до аварійних ситуацій на реакторах з непередбачуваними наслідками. З іншої сторони для трансорматорних підстарцій достатньо дронів, тобто і ми на це можемо відповісти симетрично, а от по їхніх ТЕЦ нам бити нічим. Висновок - москалі не стріляють там, де можуть отримати симетричну відповідь.
У нас не співрозмірно. Тобто це не аргумент. Немає жодних червоних ліній в них , вони роблять все що хочуть . У когось після Бучі , Маріуполя, Харькова , Охмадиту , Епіцетнру , різних ТРЦ і так далі є сумніви ? Так спрацює аварійний захист , вибуху не буде. Охолодять там є ставки . Там є системи захисту , так це буде дуже болючим .
скорее всего старые планы включения таки остались - поэтому "тяжелую" инфраструктуру стараются не трогать. Как минимум АЭС - самим точно пригодятся. Поэтому да - как там выше говорили - это далеко не "война на выживание"...
ЛАД написав:Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".
Я там дописав.
Ну не зможемо до Дніпра. Нехай до західної України. Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація. Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть. По Дніпру -- 90%+ не віддасть.
Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо. Про жабу ж це не тільки про оркостан... Ця штука універсальна, для всіх.
Я бы не рискнул говорить о процентах. И о том, что "зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо".
Рфія програє... Рано чи пізно, але програє. Повністю убереться за свої кордони, мінімум. Хоч навіть взагалі нам ніхто не буде допомагати. Все рівно програє і убереться. Навіть в найгіршому випадку - повному програші України. Убереться, як з Афганістану совдеп...
Это, скорее, ваше желание, а не объективная реальность. А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить. Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.
katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?
новопольский шлак пусть на своей новой родине в незламного бандеровца поиграет