ЛАД написав:А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить. Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.
Парторг всегда трындит
Там народ жил так, что совок оттуда вывозил видики и прочие двухкассетники Что было вау для жителей совка на то время
ЛАД написав:Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".
Я там дописав.
Ну не зможемо до Дніпра. Нехай до західної України. Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація. Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть. По Дніпру -- 90%+ не віддасть.
Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо. Про жабу ж це не тільки про оркостан... Ця штука універсальна, для всіх.
Я бы не рискнул говорить о процентах. И о том, что "зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо".
Рфія програє... Рано чи пізно, але програє. Повністю убереться за свої кордони, мінімум. Хоч навіть взагалі нам ніхто не буде допомагати. Все рівно програє і убереться. Навіть в найгіршому випадку - повному програші України. Убереться, як з Афганістану совдеп...
Это, скорее, ваше желание, а не объективная реальность. А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить. Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.
Рфія ні за яких розкладів навіть при повній своїй перемозі не зможе втримати контроль над Україною..
Бо санкції тощо за такої її перемоги збережуться. І справа буде не в тому, що вона буде нести втрати від умовних партизан, а в нестачі ресурсів для утримання території в таких умовах.
Для рфії ця війна цуцванг. З самого початку. Навіть за умов Київ за три дні. Це дало лише виграш для неї декількох років. Нехай навіть 10+ років. А за умов, як є, оркостан програв вже давно...
Трапм має надію, що зможе це донести пу, і обманути його обіцянками, що для рашки все буде гаразд. Не буде...
А на роки (5, 10, 20), а також смерті, руйнування тощо усім плювать... Як на те, що в газах, сиріях, лівіях і т.д. Джіро де Італія, Евро2024, Олімпіада, венська опера йшли, йдуть і будуть йти. А хтось буде йти з торбинками або працювати з сухариками. Доля і колія. В кожного своя.
Але нюанс: пу розуміє, що увесь світ (в тому числі і його партнери) не дозволить якимось рашкованам контролювати отакі природні ресурси світу, які має рфія. Оркостан приречений... Але намагається виграти собі ще 5, 10, 20 років.
Україні лише "пощастило" стати отим героєм, який для усього світу здобуде перемогу. Бо розмір та розташування. Не пощастило...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лип, 2024 17:03, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.
основна маса оновили не в тцк. чому? бо розуміють що зайти в тцк це значить піти воювати. от вам і відповідь а чи згодні воювати ті хто оновили дані
Думаю шо ні, нахай воюють ті хто отримував зарплату за безпеку України з 1990 року...
Ви мабуть не уявляєте за що отримує грошове та ін. забезпечення всл. Йому платять не в кредит. А за кожен місяць -- заплатили, то є обов'язок нести службу. Станеться війна (пожежа) під час служби, то вперед -- воюй, гаси. Але за бойові дії, гасіння -- окремо сплата.
І пенсію, квартиру дають не наперед, а за вже виконану службу. А якщо згадати контракт, то залишиться підказати вам ----- да забудьте ви совдеп. Нема його вже 30+ років.
katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?
Бідні "мільйони" раша-ждунів.
Порівняєте, скільки буде людей на похоронах Фаріон, і скільки було на похоронах Бузини. ПС, перепрошую, а що таке "очерки"?
BIGor написав:............ Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны.
katso написав: Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.
Да какой ты украинец ...
Когда из Рязани переехал в Киев ...
Про Бузину особенно доставило
Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такий katso.