RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9125912691279128
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:36

  ЛАД написав:А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить.
Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.

Парторг всегда трындит

Там народ жил так, что совок оттуда вывозил видики и прочие двухкассетники
Что было вау для жителей совка на то время
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10028
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:40

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Без поставок оружия и финподдержки именно "не зможемо".

Я там дописав.

Ну не зможемо до Дніпра.
Нехай до західної України.
Да нехай хоч і дійсно не зможемо - тобто хоч повна окупація.
Хоча західну Україну 100500% ЗАХІД не віддасть.
По Дніпру -- 90%+ не віддасть.

Умовно - живемо-воюємо без електрики...поступово зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо.
Про жабу ж це не тільки про оркостан...
Ця штука універсальна, для всіх.

Я бы не рискнул говорить о процентах.
И о том, что "зможемо жити-воювати на сухариках, а на снаряд гроші у себе знайдемо".
Рфія програє... Рано чи пізно, але програє. Повністю убереться за свої кордони, мінімум. Хоч навіть взагалі нам ніхто не буде допомагати. Все рівно програє і убереться. Навіть в найгіршому випадку - повному програші України. Убереться, як з Афганістану совдеп...

Это, скорее, ваше желание, а не объективная реальность.
А совдеп убрался из Афгана, потому что не смог победить.
Но в Афгане нечего было разрушать кроме несокрушимых гор. Народ в массе там жил как 300 лет назад. У нас народ от землянок и лучины давно отвык. Ну и гор, в которых легко скрыться, у нас нет.

Рфія ні за яких розкладів навіть при повній своїй перемозі не зможе втримати контроль над Україною..

Бо санкції тощо за такої її перемоги збережуться.
І справа буде не в тому, що вона буде нести втрати від умовних партизан, а в нестачі ресурсів для утримання території в таких умовах.

Для рфії ця війна цуцванг.
З самого початку.
Навіть за умов Київ за три дні.
Це дало лише виграш для неї декількох років. Нехай навіть 10+ років.
А за умов, як є, оркостан програв вже давно...

Трапм має надію, що зможе це донести пу, і обманути його обіцянками, що для рашки все буде гаразд.
Не буде...

А на роки (5, 10, 20), а також смерті, руйнування тощо усім плювать...
Як на те, що в газах, сиріях, лівіях і т.д.
Джіро де Італія, Евро2024, Олімпіада, венська опера йшли, йдуть і будуть йти.
А хтось буде йти з торбинками або працювати з сухариками.
Доля і колія.
В кожного своя.

Але нюанс: пу розуміє, що увесь світ (в тому числі і його партнери) не дозволить якимось рашкованам контролювати отакі природні ресурси світу, які має рфія.
Оркостан приречений...
Але намагається виграти собі ще 5, 10, 20 років.

Україні лише "пощастило" стати отим героєм, який для усього світу здобуде перемогу. Бо розмір та розташування. Не пощастило...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лип, 2024 17:03, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 29440
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:43

  tester7336 написав:
  detroytred написав:Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.


основна маса оновили не в тцк. чому? бо розуміють що зайти в тцк це значить піти воювати. от вам і відповідь а чи згодні воювати ті хто оновили дані

Думаю шо ні, нахай воюють ті хто отримував зарплату за безпеку України з 1990 року...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 23.05.14
Подякував: 604 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:49

  Vadim_ написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.


основна маса оновили не в тцк. чому? бо розуміють що зайти в тцк це значить піти воювати. от вам і відповідь а чи згодні воювати ті хто оновили дані

Думаю шо ні, нахай воюють ті хто отримував зарплату за безпеку України з 1990 року...

Ви мабуть не уявляєте за що отримує грошове та ін. забезпечення всл.
Йому платять не в кредит.
А за кожен місяць -- заплатили, то є обов'язок нести службу.
Станеться війна (пожежа) під час служби, то вперед -- воюй, гаси. Але за бойові дії, гасіння -- окремо сплата.

І пенсію, квартиру дають не наперед, а за вже виконану службу.
А якщо згадати контракт, то залишиться підказати вам ----- да забудьте ви совдеп. Нема його вже 30+ років.
detroytred
 
Повідомлень: 29440
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:03

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.

тільки архітектором в першому випадку був Бог
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35698
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:05

  katso написав:
  BIGor написав:
  katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.


Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?

Бідні "мільйони" раша-ждунів.

Порівняєте, скільки буде людей на похоронах Фаріон, і скільки було на похоронах Бузини.
ПС, перепрошую, а що таке "очерки"?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9122
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:05

  Vadim_ написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.


основна маса оновили не в тцк. чому? бо розуміють що зайти в тцк це значить піти воювати. от вам і відповідь а чи згодні воювати ті хто оновили дані

Думаю шо ні, нахай воюють ті хто отримував зарплату за безпеку України з 1990 року...

Вы чого?
На війні ж убивають.
Молоді розовощекі пенси. Життя тільки починається...
Нехай тракторист Микола воює.
Йому все одно пенсія тільки в 90 років світить.
UA
 
Повідомлень: 8484
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:07

  ЛАД написав:
  katso написав:
  BIGor написав:............
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.

Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны. :)

Я хоча б не чекаю бурятів як Ви.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9122
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:10

  pesikot написав:
  katso написав:
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Да какой ты украинец ...

Когда из Рязани переехал в Киев ...

Про Бузину особенно доставило

Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такий katso.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9122
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9125912691279128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3403)
20.07.2024 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.