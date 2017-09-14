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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9126912791289129>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:49

  Vadim_ написав:
  tester7336 написав:
  detroytred написав:Ви, я так розумію, натякаєте на версію - оновити згодні, бо це не означає погодження йти служити. То чому б не оновити.


основна маса оновили не в тцк. чому? бо розуміють що зайти в тцк це значить піти воювати. от вам і відповідь а чи згодні воювати ті хто оновили дані

Думаю шо ні, нахай воюють ті хто отримував зарплату за безпеку України з 1990 року...

Ви мабуть не уявляєте за що отримує грошове та ін. забезпечення всл.
Йому платять не в кредит.
А за кожен місяць -- заплатили, то є обов'язок нести службу.
Станеться війна (пожежа) під час служби, то вперед -- воюй, гаси. Але за бойові дії, гасіння -- окремо сплата.

І пенсію, квартиру дають не наперед, а за вже виконану службу.
А якщо згадати контракт, то залишиться підказати вам ----- да забудьте ви совдеп. Нема його вже 30+ років.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:03

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І я досі не шкодую, що пішов до лав ЗСУ... АЛЕ!
каждый человек должен быть на своем месте. Если водители начнут лечить другим зубы, а пьяницы вместо них сядут за руль начнется хаос.

Я с Вами согласен, но есть одна маленькая деталь: воевать не должен никто.
Вот и приходится воевать пьяницам вместе со стоматологами.

Кстати, ковчег построил дилетант, а профессионалы построили Титаник.

тільки архітектором в першому випадку був Бог
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:05

  katso написав:
  BIGor написав:
  katso написав:Кстати есть "конспирологическое" мнение что подобные нелогичные убийства ярких но ни на что ни влияющих персонажей делают просто с целью забить какое-то негативное событие в информационном пространстве.

Но бумеранг да, сработал - https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... 6-1548374/

Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.


Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

А що за свого віку написала Фаріон, киньте лінк почитати?

Бідні "мільйони" раша-ждунів.

Порівняєте, скільки буде людей на похоронах Фаріон, і скільки було на похоронах Бузини.
ПС, перепрошую, а що таке "очерки"?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:07

  ЛАД написав:
  katso написав:
  BIGor написав:............
Ви росіянин? Бо якось казати "бумеранг за кацапа - українка" - звучить проросійськи.

Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Опять же интересно, что о "кацапах" говорит "поляк", причём, ставший "поляком" уже во время войны. :)

Я хоча б не чекаю бурятів як Ви.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:10

  pesikot написав:
  katso написав:
Я украинец, киевлянин, и мне все равно как это для вас звучит - Олесь Бузина был украинский журналист и его очерки я регулярно читал в киевской газете Сегодня, а она радовалась его убийству. Вот бумеранг и сработал. И так считают тысячи, если не миллионы хоть их и трут усиленно делая вид что их не существует.

Да какой ты украинец ...

Когда из Рязани переехал в Киев ...

Про Бузину особенно доставило

Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:15

  yama написав:Я маю філософське запитання чому в нас до сих пір є хоч якась електроенергія?
Адже біля кожної АЕС є Трансформаторна підстанція на 750 кВ і Далі по областях.
Кординати цих трансформаторних підстанцій відомі абсолютно всім тому що їх місця не змінювалася з часів срср із часів їхньої побудови .
Тож чого вони нелюди чекають ? Адже їм достатньо ракет і шахедів щоб пробити нашу протиракетну оборону .

на хлопський розум це називається: "тримати за помідори",
з іншого боку недавній удар навіть не по підстанції біля Ростовської АЕС і ефект доміно, а вітер з Волині подує на Берлін, що тоді робити не тільки ліверній ковбасі а всьому світлофору: завертатися в простирадла і повзти?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:19

  UA написав:
  trololo написав:
  detroytred написав:Це фактично аналог зізнання Джонсона -- що путін не напав би повномасштабно, якщо б Захід дав ясно йому зрозуміти, що буде отак допомагати Україні.


так це ж було очевидно вже давно. сумно думати про те, що байден міг не допустити цю війну однією своєю заявою і парою демонстраційних кроків по наданню важкої зброї. а йшла передача пари джавелінів і стінгерів, і заяви "жождного солдата не дамо", наче в них хто питав. фактично захід провокував ескалацію своєю політикою деескаолації.

врахуйте номінацію байдера і неможливість передбачити, що він вже на ладан дише? нинішня адміністрація в сша просто немощі і дегенерати, які не тільки не можуть нормально реагувати на загрози для себе, але і виявити ці загрози і прорахувати ситуацію на пару кроків вперед..

Украина это инструмент, а не цель. Для обеих сторон.
Хуйло напал потому что увидел окно возможностей.
Слабый Байден, сильный Китай, никакая Европа, неопытный (мягко говоря) Zеленский.
Украинское население спутало все расклады "великих держав" в начале войны.
Началась импровизация.

думали що пересічені піпли схавають, але щас під керівництвом соросят з геометричною академічкою вчергова спроба що кріпаків таки поставлять в стійло і не будуть ревіти коли ясла повні
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:23

як охочим українцям потрапити до конкретних військових частин

Зазначено, що спочатку громадяни України знаходить інформацію щодо вакантних посад за допомогою

"Lobby X;
"Work.ua";
"Robota.ua";
"OLX робота";
через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;
рекрутингові центри.
Потім кандидат проходить співбесіду у військовій частині.


Третім кроком має стати те, що командир військової частини непріоритетного комплектування (перед тим, як надати письмову згоду відібраному на військову службу кандидату) повинен порушити клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю.

Далі відповідними органами військового управління узагальнюються зазначені списки кандидатів за підпорядковані військові частини та направляються встановленим порядком до Генерального штабу ЗС України.

А він вже погоджує цей призов на військову службу відповідного до клопотання.

Водночас кандидат має отримати письмову згоду (відношення) від командира військової частини непріоритетного комплектування для призову.

Після цього громадянин здійснює візит до ТЦК, де проходить професійно-психологічний відбір та ВЛК.

Наступним кроком має стати базова військова підготовка в навчальному центрі.

Наприкінці охочий українець направляється для подальшого проходження служби до військової частини відповідно до свого відношення.


де проходить професійно-психологічний відбір. Поржал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:25

Мясные резервы и там небесконечны





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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:31

  vitaliiangel написав:
як охочим українцям потрапити до конкретних військових частин

Зазначено, що спочатку громадяни України знаходить інформацію щодо вакантних посад за допомогою

"Lobby X;
"Work.ua";
"Robota.ua";
"OLX робота";
через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;
рекрутингові центри.
Потім кандидат проходить співбесіду у військовій частині.


Третім кроком має стати те, що командир військової частини непріоритетного комплектування (перед тим, як надати письмову згоду відібраному на військову службу кандидату) повинен порушити клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю.

Далі відповідними органами військового управління узагальнюються зазначені списки кандидатів за підпорядковані військові частини та направляються встановленим порядком до Генерального штабу ЗС України.

А він вже погоджує цей призов на військову службу відповідного до клопотання.

Водночас кандидат має отримати письмову згоду (відношення) від командира військової частини непріоритетного комплектування для призову.

Після цього громадянин здійснює візит до ТЦК, де проходить професійно-психологічний відбір та ВЛК.

Наступним кроком має стати базова військова підготовка в навчальному центрі.

Наприкінці охочий українець направляється для подальшого проходження служби до військової частини відповідно до свого відношення.


де проходить професійно-психологічний відбір. Поржал

Дивився вакансії на Lobby X по своїй спеціальності, короче треба супер-бетмен-спеціаліст на всі руки і технології з досвідом 10 років, і щоб знав всі стеки технологій. Платня - 20 тис. грн, 6 денний роб. тиждень, робота тільки в Києві (скільки там оренда 1к в Києві зараз?). Хто на це піде?
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