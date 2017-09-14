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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:20
detroytred написав:
.........
Рфія ні за яких розкладів навіть при повній своїй перемозі не зможе втримати контроль над Україною..
Бо санкції тощо за такої її перемоги збережуться.
І справа буде не в тому, що вона буде нести втрати від умовних партизан, а в нестачі ресурсів для утримання території в таких умовах.
Для рфії ця війна цуцванг.
З самого початку.
Навіть за умов Київ за три дні.
Це дало лише виграш для неї декількох років. Нехай навіть 10+ років.
А за умов, як є, оркостан програв вже давно...
................
А на роки (5, 10, 20), а також смерті, руйнування тощо усім плювать...
Як на те, що в газах, сиріях, лівіях і т.д.
..............
Оркостан приречений...
Але намагається виграти собі ще 5, 10, 20 років.
........
У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ.
Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы.
А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:23
BIGor
Платня - 20 тис. грн, 6 денний роб. тиждень, робота тільки в Києві (скільки там оренда 1к в Києві зараз?). Хто на це піде?
Муха. Коли «візьмуть за помідори» і покажуть альтернативу - відсвічувати в теплік під Роботіно.
Vadim_ написав:
Пиздець , админ МУДАК конченній ,можеш видалити мене назавжди.
Як тобі совість дозволяла банити Долярчика ? людина в окопі ...
R.I.P. комбайньору. Він тут все одно нічого розумного ніколи не писав.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:25
BIGor написав:
.............
Порівняєте, скільки буде людей на похоронах Фаріон, і скільки було на похоронах Бузини.
...........
Вы приедете?
Заодно и данные обновите.
А насчёт взглядов Бузины... Он высказывал своё личное мнение. С ним можно спорить, можно соглашаться, но за это в нормальном обществе не убивают.
Вы тут пургу гоните из Польши, но вас даже не банят.
Я хоча б не чекаю бурятів як Ви
А вам в Польше нечего чекати - вдруг и там начнётся, убежите ещё дальше.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:30
vitaliiangel написав:
% впечатляют.
Но если обратить внимание на абсолютные цифры, то впечатление резко портится.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:36
BIGor написав:
...........
Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676
.
На кого вы онанируете?
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