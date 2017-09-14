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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9127912891299130>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 18:20

  detroytred написав:.........
Рфія ні за яких розкладів навіть при повній своїй перемозі не зможе втримати контроль над Україною..

Бо санкції тощо за такої її перемоги збережуться.
І справа буде не в тому, що вона буде нести втрати від умовних партизан, а в нестачі ресурсів для утримання території в таких умовах.

Для рфії ця війна цуцванг.
З самого початку.
Навіть за умов Київ за три дні.
Це дало лише виграш для неї декількох років. Нехай навіть 10+ років.
А за умов, як є, оркостан програв вже давно...
................
А на роки (5, 10, 20), а також смерті, руйнування тощо усім плювать...
Як на те, що в газах, сиріях, лівіях і т.д.
..............
Оркостан приречений...
Але намагається виграти собі ще 5, 10, 20 років.
........

У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ.
Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы. :)
А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 18:23

BIGor


Платня - 20 тис. грн, 6 денний роб. тиждень, робота тільки в Києві (скільки там оренда 1к в Києві зараз?). Хто на це піде?


Муха. Коли «візьмуть за помідори» і покажуть альтернативу - відсвічувати в теплік під Роботіно.

  Vadim_ написав:Пиздець , админ МУДАК конченній ,можеш видалити мене назавжди.
Як тобі совість дозволяла банити Долярчика ? людина в окопі ...

R.I.P. комбайньору. Він тут все одно нічого розумного ніколи не писав.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 18:25

  BIGor написав:.............
Порівняєте, скільки буде людей на похоронах Фаріон, і скільки було на похоронах Бузини.
...........

Вы приедете?
Заодно и данные обновите. :)

А насчёт взглядов Бузины... Он высказывал своё личное мнение. С ним можно спорить, можно соглашаться, но за это в нормальном обществе не убивают.
Вы тут пургу гоните из Польши, но вас даже не банят.

Я хоча б не чекаю бурятів як Ви

А вам в Польше нечего чекати - вдруг и там начнётся, убежите ещё дальше.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 18:30

  vitaliiangel написав:





% впечатляют.
Но если обратить внимание на абсолютные цифры, то впечатление резко портится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 18:36

  BIGor написав:...........
Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676.

На кого вы онанируете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 18:48

  ЛАД написав:У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ.
Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы. :)
А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.

Це моє бачення не в якості прогнозу, бо статися може будь-що.
А в якості пояснення дій, поведінки посадовців партнерів, наших. А також інших світових гравців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
olmyb
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:22

  Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.
Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 2-amp.html

Читав з невідключенням ел.енергії намальовується цікава схемка заробітку на електриці. Типа компанія може закупляти ,,з закордону,, і її ніхто не буде відключати. :D Тільки платить у двічі дорожче. І ще прораховувалося що робота на генераторах буде набагато дорожче. Можливо лОхів по квартирах на 16 годин у добу вимкнуть, а якийсь Епіцентр чи Республіка буде світиться як казав Хведорович ,,як Йолка,,.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:40

  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.

істота оператора обліківки olmyb готова посидіти в окопах 2-3 роки поки колос на глиняних ногах не втомиться вставати з колін?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:46

  flyman написав:
  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.

істота оператора обліківки olmyb готова посидіти в окопах 2-3 роки поки колос на глиняних ногах не втомиться вставати з колін?

Ессно :D

58% опитаних українців виступають за посилення мобілізації, — UA War Infographics

35% проти. Серед молоді приблизно половина за посилення мобілізації, а половина проти, а в групі 60+ років підтримка майже абсолютна.
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