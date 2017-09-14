detroytred написав:......... Рфія ні за яких розкладів навіть при повній своїй перемозі не зможе втримати контроль над Україною..
Бо санкції тощо за такої її перемоги збережуться. І справа буде не в тому, що вона буде нести втрати від умовних партизан, а в нестачі ресурсів для утримання території в таких умовах.
Для рфії ця війна цуцванг. З самого початку. Навіть за умов Київ за три дні. Це дало лише виграш для неї декількох років. Нехай навіть 10+ років. А за умов, як є, оркостан програв вже давно... ................ А на роки (5, 10, 20), а також смерті, руйнування тощо усім плювать... Як на те, що в газах, сиріях, лівіях і т.д. .............. Оркостан приречений... Але намагається виграти собі ще 5, 10, 20 років. ........
У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ. Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы. А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.
ЛАД написав:У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ. Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы. А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.
Це моє бачення не в якості прогнозу, бо статися може будь-що. А в якості пояснення дій, поведінки посадовців партнерів, наших. А також інших світових гравців.
Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато. Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы. Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.
Читав з невідключенням ел.енергії намальовується цікава схемка заробітку на електриці. Типа компанія може закупляти ,,з закордону,, і її ніхто не буде відключати. Тільки платить у двічі дорожче. І ще прораховувалося що робота на генераторах буде набагато дорожче. Можливо лОхів по квартирах на 16 годин у добу вимкнуть, а якийсь Епіцентр чи Республіка буде світиться як казав Хведорович ,,як Йолка,,.
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато. Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
істота оператора обліківки olmyb готова посидіти в окопах 2-3 роки поки колос на глиняних ногах не втомиться вставати з колін?
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато. Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
істота оператора обліківки olmyb готова посидіти в окопах 2-3 роки поки колос на глиняних ногах не втомиться вставати з колін?
Ессно
58% опитаних українців виступають за посилення мобілізації, — UA War Infographics
35% проти. Серед молоді приблизно половина за посилення мобілізації, а половина проти, а в групі 60+ років підтримка майже абсолютна.