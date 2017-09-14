Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы. Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.
Читав з невідключенням ел.енергії намальовується цікава схемка заробітку на електриці. Типа компанія може закупляти ,,з закордону,, і її ніхто не буде відключати. Тільки платить у двічі дорожче. І ще прораховувалося що робота на генераторах буде набагато дорожче. Можливо лОхів по квартирах на 16 годин у добу вимкнуть, а якийсь Епіцентр чи Республіка буде світиться як казав Хведорович ,,як Йолка,,.
Згадуючи, що там руда гнида заправляє, чекаємо на черговий Ротердам+++, тільки вже по електроенергії.
ЛАД написав:У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ. Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы. А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.
Це моє бачення не в якості прогнозу, бо статися може будь-що. А в якості пояснення дій, поведінки посадовців партнерів, наших. А також інших світових гравців.
Объяснение действий можно найти и более простое - ослабить РФ, которая начала "зарываться", поставить её в "стойло" (но не уничтожить). Для США ещё и несколько ослабить Европу, заставить её увеличить расходы на оборону, ослабить её привязку к РФ, заодно увеличив закупки Европой американского газа. Это так, сходу, что на поверхности.
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
В 1 МВ И Германия "протрималась 4 роки до краху зсередини", и Австро-Венгрия развалилась. А "колоссом на глиняных ногах" Россию назвал ещё Дидро после посещения 250 лет. Гитлер 80 с лишним лет назад тоже так считал. Так что надеяться, конечно, можно, а вот рассчитывать на это не стоит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 лип, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.