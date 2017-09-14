Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы. Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.
Читав з невідключенням ел.енергії намальовується цікава схемка заробітку на електриці. Типа компанія може закупляти ,,з закордону,, і її ніхто не буде відключати. Тільки платить у двічі дорожче. І ще прораховувалося що робота на генераторах буде набагато дорожче. Можливо лОхів по квартирах на 16 годин у добу вимкнуть, а якийсь Епіцентр чи Республіка буде світиться як казав Хведорович ,,як Йолка,,.
Згадуючи, що там руда гнида заправляє, чекаємо на черговий Ротердам+++, тільки вже по електроенергії.
ЛАД написав:У вас очень "оптимистичный" взгляд на судьбу РФ. Посмотрим. Я, правда, через 10, 20 лет уже не увижу, но прогнозировать так далеко не взялся бы. Хотя ничем не рискую - меня тогда уже никто не упрекнёт, а если упрекнут, то мне это будет без разницы. А вы сами не забудьте свои прогнозы и проверьте в 2045 их выполнение.
Це моє бачення не в якості прогнозу, бо статися може будь-що. А в якості пояснення дій, поведінки посадовців партнерів, наших. А також інших світових гравців.
Объяснение действий можно найти и более простое - ослабить РФ, которая начала "зарываться", поставить её в "стойло" (но не уничтожить). Для США ещё и несколько ослабить Европу, заставить её увеличить расходы на оборону, ослабить её привязку к РФ, заодно увеличив закупки Европой американского газа. Это так, сходу, что на поверхности.
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
В 1 МВ И Германия "протрималась 4 роки до краху зсередини", и Австро-Венгрия развалилась. А "колоссом на глиняных ногах" Россию назвал ещё Дидро после посещения 250 лет. Гитлер 80 с лишним лет назад тоже так считал. Так что надеяться, конечно, можно, а вот рассчитывать на это не стоит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 лип, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
В 1 МВ И Германия "протрималась 4 роки до краху зсередини", и Австро-Венгрия развалилась. А "колоссом на глиняных ногах" Россию назвал ещё Дидро после посещения 250 лет. Гитлер 80 с лишним лет назад тоже так считал. Так что надеяться, конечно, можно, а вот рассчитывать на это не стоит.
нічого не змінюються. ЛАД все також натякає, що Раша огого. чомусь забув, чим закінчилася 1СВ для Раші. хоча так, повторити в Раші 1917-20 роки - це було б кармою. й 1991 вже забув, як "великий и могучий" розпався сам, ніхто його й не штовхав. ба більше, перемогу у 2СВ срср отримав ціною таких жертв, що як на мене, так й не оклигав від цих демографічних втрат. на Україні додатково до ГУЛАГу ще й Голодомор влаштував...
а тому нагадаю, що Раша зараз дійсно під санкціями, яких в срср й близько не було. а ефективність економіки - ви ж самі постійно порівнюєте, в срср була набагато більш продуктивна та збалансована економіка - для війни, не для населення. Раша й зараз воює лише завдяки радянським залишкам, вони закінчаться - воювати Раші нічим.
й взагалі такі персональні диктатури дуже хиткі, навіть в срср був більш колегіальний підхід. а це піднесення чорносотенної риторики в Раші - при такій кількості мусульман? а ці зеки-вагнерівці - як ви гадаєте чим займуться вони після повернення? якраз в Раші стільки проблемних питань, що важко вгадати, з чого саме почнеться. але одне відомо точно - почнеться обов'язково. й дуже можливо, ви ще це побачите
Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы. Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.
Читав з невідключенням ел.енергії намальовується цікава схемка заробітку на електриці. Типа компанія може закупляти ,,з закордону,, і її ніхто не буде відключати. Тільки платить у двічі дорожче. І ще прораховувалося що робота на генераторах буде набагато дорожче. Можливо лОхів по квартирах на 16 годин у добу вимкнуть, а якийсь Епіцентр чи Республіка буде світиться як казав Хведорович ,,як Йолка,,.
Згадуючи, що там руда гнида заправляє, чекаємо на черговий Ротердам+++, тільки вже по електроенергії.
й це не міняється.
хочемо світло, але платити за нього має хтось інший. нагадаю, коли в Європі газ коштував по 2 куо, вартість еенергії теж суттєво піднялась, й всі платили, ніхто не казав - хочу платити дешево, як раніше.
пересічний хоче щоб не вимикали світло - готовий платити по 10-15 грн? гадаю відповідь буде - краще побути в темряві.
в енергетиці реально складна ситуація - а всі ці панікери взагалі нічого не розуміють, що насправді відбувається - але волають, як несамовиті.
схеми можливо є, як без них поки що. але завдання зробити прозорий механізм ціноутворення. а не розповідати, що хтось краде. імпортна еенергія таки дорожча (яка несподіванка ), й хтось має її оплачувати
Платня - 20 тис. грн, 6 денний роб. тиждень, робота тільки в Києві (скільки там оренда 1к в Києві зараз?). Хто на це піде?
Муха. Коли «візьмуть за помідори» і покажуть альтернативу - відсвічувати в теплік під Роботіно.
Ну це ясно що LobbyX як альтернатива, але чого така ж сама оплата, як якомусь постовому на Закарпатщині?
Так це щоб Муха зрозумів нарешті!! Ви бачили як воно праведно возмущалось, що наприклад я політавши рік на війні, пішов і грошей заробити в комерцію. Бо в небезпечному українському небі , літаючи на 3 метрах , чіпляючи хвостовою пʼятою провода, платять 1.5-2 куя, а в на порядок безпечніше небо Африки з висотою польоту 3 км над землею - 9-12 кує. От тепер Муха має попрацювати за 500 баксів для оборони держави