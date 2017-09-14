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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9128912991309131
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:03

  Andrey2512 написав:Shaman це ви по Телемарафону почули?))

задайте питання ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:07

Два питання про наративи були на підставі оцього ефіру з Портніковим. Оті твердження звідси:



Доволі цікаво.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:09

Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, :mrgreen: :mrgreen: західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід.
Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:14

  ЛАД написав:
  BIGor написав:...........
Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676.

На кого вы онанируете?

ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:20

  alex lem написав:Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, :mrgreen: :mrgreen: західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід.
Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.

Щось перебріхуєте знатно.

Дословно з Вашого джерела
"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергоміст в Україну", – сказав Туск.

За його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.

За словами речника Єврокомісії у п'ятницю, польська влада попросила про зустріч з комісією, щоб обговорити це питання.

"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди", – підкреслив Макфі.

По Вашому Україна така багата, щоб ще платити за викиди СО2?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:25

  _Mykola_ написав:
  anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.

З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд? :mrgreen:

Приложение, естественно, не может
А вот государство - может и получает

  _hunter написав:не нужен там код...

Недоработочка
С другой стороны, и без смс всё видно
Если номер указан верно, а через банкИД он обычно верный
anduzenko
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