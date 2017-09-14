Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід. Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.
alex lem написав:Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід. Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.
Щось перебріхуєте знатно.
Дословно з Вашого джерела
"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергоміст в Україну", – сказав Туск.
За його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.
За словами речника Єврокомісії у п'ятницю, польська влада попросила про зустріч з комісією, щоб обговорити це питання.
"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди", – підкреслив Макфі.
По Вашому Україна така багата, щоб ще платити за викиди СО2?
anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести. Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд?
Приложение, естественно, не может А вот государство - может и получает
_hunter написав:не нужен там код...
Недоработочка С другой стороны, и без смс всё видно Если номер указан верно, а через банкИД он обычно верный