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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9129913091319132>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:03

  Andrey2512 написав:Shaman це ви по Телемарафону почули?))

задайте питання ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:07

Два питання про наративи були на підставі оцього ефіру з Портніковим. Оті твердження звідси:



Доволі цікаво.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:09

Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, :mrgreen: :mrgreen: західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід.
Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:14

  ЛАД написав:
  BIGor написав:...........
Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676.

На кого вы онанируете?

ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:20

  alex lem написав:Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, :mrgreen: :mrgreen: західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід.
Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.

Щось перебріхуєте знатно.

Дословно з Вашого джерела
"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергоміст в Україну", – сказав Туск.

За його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.

За словами речника Єврокомісії у п'ятницю, польська влада попросила про зустріч з комісією, щоб обговорити це питання.

"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди", – підкреслив Макфі.

По Вашому Україна така багата, щоб ще платити за викиди СО2?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:25

  _Mykola_ написав:
  anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести.
Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.

З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд? :mrgreen:

Приложение, естественно, не может
А вот государство - может и получает

  _hunter написав:не нужен там код...

Недоработочка
С другой стороны, и без смс всё видно
Если номер указан верно, а через банкИД он обычно верный
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:59

  anduzenko написав:
  _hunter написав:не нужен там код...

Недоработочка
С другой стороны, и без смс всё видно
Если номер указан верно, а через банкИД он обычно верный

что "все"? - номер указывается _контактный_ т.е. это может быть хоть проводной из той, же хаты, где "прописка" висит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Джонсон(ЮК) уже Трампу свой мирный план сватает
без 91-репараций-контрибуций и прочего бреда, но с выходом к Азову\
перешейкам (как ?) и НАТО.
профит для Трампа - украинские вояки могут заменить американских в Европе, которые будут выводиться(но у нас же в основном пехота, и не все 3дшмб).

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... g-war.html
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:05

Парочку запитань парторгу..
1 Який відсоток ВВП витрачав СРСР на війну в Афганістані
2 Санкції на сьогоднішню рфію більші чи менші ніж санкції на СРСР
3 Якщо за 30 місяців війни Рф втратив 70% всіх заощаджень з Фонду національного благополуччя+ отримав 200% девальвацію - скільки часу він ще протримається
4 Якщо на фронті зявляються види озброєнь з датою випуску 1955 рік , а гармати використовують снаряди з північної кореї... - наскільки успішна економічна і військова ситуація у агресора

І останнє
Приведіть мені приклади успіху держави , яка три роки веде війну з участю по 0,5 млн військових з кожної сторони , при чому агресор обкладений санкціями+в нього ізольовані ЗВР на суму в 300 млрд доларів - і при цьому цей агресор - перемагає.

Приведете чи заткнетесь з своїм педерація витримає і 10 і 20 і 30 років...
Витримати то вона витримає , от тільки в якому вигляді після цього витримування буде...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:08

  _hunter написав:
  flyman написав:
  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.

істота оператора обліківки olmyb готова посидіти в окопах 2-3 роки поки колос на глиняних ногах не втомиться вставати з колін?

Ессно :D

58% опитаних українців виступають за посилення мобілізації, — UA War Infographics

35% проти. Серед молоді приблизно половина за посилення мобілізації, а половина проти, а в групі 60+ років підтримка майже абсолютна.

Очередная попытка властей стравить народ между собой... Типа злые 60+ во всем виноваты.
antey1969
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