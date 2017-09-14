Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід. Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.
alex lem написав:Shaman Дешева електроенергія у Європі була також завдяки дешевій електриці з України. Як не згодовували казки про розбиту енергетику і втрачені шість блоків АЕС а таки з 16 березня 22-го по березень 24-го два роки електрика ,,перетікала,, західним партнерам. З цікавим співвідношенням- один до нас, три на захід. Там до речі курви поляки придумали нову схему ,,безкорисливої,, допомоги Україні ,,пережити зиму,,. Вони спалюють вугілля якого в них багато на вугільних електростанціях, продають нам ел.енергію за європейські кошти і не платять кошти за забруднення від спалювання. Profit. Як з обміном бронетехніки часів совка на американську. Па-брацкі. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7190115/.
Щось перебріхуєте знатно.
Дословно з Вашого джерела
"Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергоміст в Україну", – сказав Туск.
За його словами, це забезпечило б додаткове джерело постачання електроенергії для України, чиї електростанції є мішенню російських ракетних атак.
За словами речника Єврокомісії у п'ятницю, польська влада попросила про зустріч з комісією, щоб обговорити це питання.
"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під дію звичайних правил схеми торгівлі викидами ЄС: електростанції повинні здавати квоти і, відповідно, платити за ці викиди", – підкреслив Макфі.
По Вашому Україна така багата, щоб ще платити за викиди СО2?
anduzenko написав:Там при обновлении вроде надо было код из смс ввести. Так вот, находился ли телефон в роуминге в момент получения смс, и если нет, то возле какой вышки мобильной свзяи, технически элементарно определить.
З цього моменту детальніше, можете хоч в загальному принципі пояснити, як мобільний застосунок зможе отримати ці дані, особливо якщо на мобільному стоять останні версії iOS та Андроїд?
Приложение, естественно, не может А вот государство - может и получает
_hunter написав:не нужен там код...
Недоработочка С другой стороны, и без смс всё видно Если номер указан верно, а через банкИД он обычно верный
Джонсон(ЮК) уже Трампу свой мирный план сватает без 91-репараций-контрибуций и прочего бреда, но с выходом к Азову\ перешейкам (как ?) и НАТО. профит для Трампа - украинские вояки могут заменить американских в Европе, которые будут выводиться(но у нас же в основном пехота, и не все 3дшмб).
Парочку запитань парторгу.. 1 Який відсоток ВВП витрачав СРСР на війну в Афганістані 2 Санкції на сьогоднішню рфію більші чи менші ніж санкції на СРСР 3 Якщо за 30 місяців війни Рф втратив 70% всіх заощаджень з Фонду національного благополуччя+ отримав 200% девальвацію - скільки часу він ще протримається 4 Якщо на фронті зявляються види озброєнь з датою випуску 1955 рік , а гармати використовують снаряди з північної кореї... - наскільки успішна економічна і військова ситуація у агресора
І останнє Приведіть мені приклади успіху держави , яка три роки веде війну з участю по 0,5 млн військових з кожної сторони , при чому агресор обкладений санкціями+в нього ізольовані ЗВР на суму в 300 млрд доларів - і при цьому цей агресор - перемагає.
Приведете чи заткнетесь з своїм педерація витримає і 10 і 20 і 30 років... Витримати то вона витримає , от тільки в якому вигляді після цього витримування буде...
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато. Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
істота оператора обліківки olmyb готова посидіти в окопах 2-3 роки поки колос на глиняних ногах не втомиться вставати з колін?
Ессно
58% опитаних українців виступають за посилення мобілізації, — UA War Infographics
35% проти. Серед молоді приблизно половина за посилення мобілізації, а половина проти, а в групі 60+ років підтримка майже абсолютна.
Очередная попытка властей стравить народ между собой... Типа злые 60+ во всем виноваты.