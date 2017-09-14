RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9129913091319132
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:21

  ЛАД написав:
  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.

Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.


Кого интересуют эти нудные подробоности, слово "ведьма" уже крикнули и иди теперь доказывай что твоя дочь не проститутка а вообще у тебя сын. Вот так и живем. У людей хромает элементарная логика - они не в состоянии ответить на вопрос "если на нас напали потому что у нас был Бузина то почему тогда напали на Прагу в 68м, Афган 79м и Сирию 12м - ведь там Бузины не было?"
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:23

  antey1969 написав:
  _hunter написав:58% опитаних українців виступають за посилення мобілізації, — UA War Infographics

35% проти. Серед молоді приблизно половина за посилення мобілізації, а половина проти, а в групі 60+ років підтримка майже абсолютна.

Очередная попытка властей стравить народ между собой... Типа злые 60+ во всем виноваты.

Крім вікової групи в таких опитуваннях обов'язково треба додавати пункт. "Військовозобов'язаний, бронь, відстрочка" тоді ці опитування хоч якось будуть виглядати репрезентативними.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Крім вікової групи в таких опитуваннях обов'язково треба додавати пункт. "Військовозобов'язаний, бронь, відстрочка" тоді ці опитування хоч якось будуть виглядати репрезентативними.
Крім таких опитувань , треба ще проводити розяснювальну роботу наприклад з бійцями ЗСУ , яким не зле було б усвідомлювати що їх ефективна діяльність напряму звязана з ефективною діяльністю як мінімум 8 працівників в тилу....

Може тоді б не було такого жорсткого протистояння
А у випадку відсутності протистояння - могло б виявитись що не потрібно такі кількості мобілізовувати.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27838
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Афган 79м


в Афгане 79-го все-таки были найемы, которых вывезли в обозе в 89 русские оккупанты, бросив идейных сторонников социализма еще 3 года сдерживать моджахедов
fox767676
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:44

  fox767676 написав:Джонсон(ЮК) уже Трампу свой мирный план сватает
без 91-репараций-контрибуций и прочего бреда, но с выходом к Азову\
перешейкам (как ?) и НАТО.
профит для Трампа - украинские вояки могут заменить американских в Европе, которые будут выводиться(но у нас же в основном пехота, и не все 3дшмб).

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... g-war.html

кулі асасіна це не "веселі яйця"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35703
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:46

  ЛАД написав:
  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.

Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.

В 1 МВ И Германия "протрималась 4 роки до краху зсередини", и Австро-Венгрия развалилась.
А "колоссом на глиняных ногах" Россию назвал ещё Дидро после посещения 250 лет. Гитлер 80 с лишним лет назад тоже так считал.
Так что надеяться, конечно, можно, а вот рассчитывать на это не стоит.
в першу світову й російська імперія розвалилась хоть була на стороні переможців. А 2 світова привела до руйнації французької колоніальної імперії. :wink:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:51

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:...........
Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676.

На кого вы онанируете?

ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.

Вы когда употребляете слова, поинтересуйтесь их значением.
Значение
1. что. и без доп., тж. на кого., на что.; жарг., мол. заниматься мастурбацией ◆ На каких стримерш хоть собрался фапать?
2. на кого, на что.; перен., жарг., мол. испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюблённости, увлечения ◆
Синонимы
онанировать, заниматься онанизмом; книжн.: ипсировать; книжн., сексол.: мастурбировать, заниматься мастурбацией; устар.: рукоблудствовать, рукоблудничать, заниматься рукоблудием, малаковать, малахейничать, мануступрировать;

http://surl.li/ssesiy
Так что там насчёт культуры?
Какого мира вы "справжній представник"? :lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29589
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:57

Schmit
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 23:03

  Banderlog написав:.........
в першу світову й російська імперія розвалилась хоть була на стороні переможців.

Так я с этим и не спорил.
Всего лишь подсказал забывчивым, что такое случилось не только с Российской империей.
А 2 світова привела до руйнації французької колоніальної імперії. :wink:

Согласен.
Да и британской тоже.
А за компанию, понятное дело, проигравших войну Японии, Италии, Германии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29589
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 23:05

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:На кого вы онанируете?

ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.

Вы когда употребляете слова, поинтересуйтесь их значением.
Значение
1. что. и без доп., тж. на кого., на что.; жарг., мол. заниматься мастурбацией ◆ На каких стримерш хоть собрался фапать?
2. на кого, на что.; перен., жарг., мол. испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюблённости, увлечения ◆
Синонимы
онанировать, заниматься онанизмом; книжн.: ипсировать; книжн., сексол.: мастурбировать, заниматься мастурбацией; устар.: рукоблудствовать, рукоблудничать, заниматься рукоблудием, малаковать, малахейничать, мануступрировать;

http://surl.li/ssesiy
Так что там насчёт культуры?
Какого мира вы "справжній представник"? :lol:

Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9133
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9129913091319132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62930
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.