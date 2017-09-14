olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
Кого интересуют эти нудные подробоности, слово "ведьма" уже крикнули и иди теперь доказывай что твоя дочь не проститутка а вообще у тебя сын. Вот так и живем. У людей хромает элементарная логика - они не в состоянии ответить на вопрос "если на нас напали потому что у нас был Бузина то почему тогда напали на Прагу в 68м, Афган 79м и Сирию 12м - ведь там Бузины не было?"
_Mykola_ написав:Крім вікової групи в таких опитуваннях обов'язково треба додавати пункт. "Військовозобов'язаний, бронь, відстрочка" тоді ці опитування хоч якось будуть виглядати репрезентативними.
Крім таких опитувань , треба ще проводити розяснювальну роботу наприклад з бійцями ЗСУ , яким не зле було б усвідомлювати що їх ефективна діяльність напряму звязана з ефективною діяльністю як мінімум 8 працівників в тилу....
Може тоді б не було такого жорсткого протистояння А у випадку відсутності протистояння - могло б виявитись що не потрібно такі кількості мобілізовувати.
fox767676 написав:Джонсон(ЮК) уже Трампу свой мирный план сватает без 91-репараций-контрибуций и прочего бреда, но с выходом к Азову\ перешейкам (как ?) и НАТО. профит для Трампа - украинские вояки могут заменить американских в Европе, которые будут выводиться(но у нас же в основном пехота, и не все 3дшмб).
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
Зараз у декількох регіонах на півдні росії блекаут всього декілька днів, тобто світло є лише половину доби, як у нас вже місяцями, а тамтешні люди не готові терпіти, вже влаштовують демонстрації, перекривають дороги. Є надія, особливо якщо Трамп пролетить на виборах, а українці протримаються ще рік-два з допомогою Заходу, що росія як колос на глиняних ногах таки програє і відступить. В першу світову росія досить швидко змобілізувалась на війну, але протрималась 4 роки до краху зсередини.
В 1 МВ И Германия "протрималась 4 роки до краху зсередини", и Австро-Венгрия развалилась. А "колоссом на глиняных ногах" Россию назвал ещё Дидро после посещения 250 лет. Гитлер 80 с лишним лет назад тоже так считал. Так что надеяться, конечно, можно, а вот рассчитывать на это не стоит.
в першу світову й російська імперія розвалилась хоть була на стороні переможців. А 2 світова привела до руйнації французької колоніальної імперії.
BIGor написав:........... Бузина, це тей що на "Малоросію" фапав нещадно, це для розуміння ситуації, хто такі katso, ЛАД, fox767676.
На кого вы онанируете?
ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.
Вы когда употребляете слова, поинтересуйтесь их значением.
Значение 1. что. и без доп., тж. на кого., на что.; жарг., мол. заниматься мастурбацией ◆ На каких стримерш хоть собрался фапать? 2. на кого, на что.; перен., жарг., мол. испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюблённости, увлечения ◆ Синонимы онанировать, заниматься онанизмом; книжн.: ипсировать; книжн., сексол.: мастурбировать, заниматься мастурбацией; устар.: рукоблудствовать, рукоблудничать, заниматься рукоблудием, малаковать, малахейничать, мануступрировать;
ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.
Вы когда употребляете слова, поинтересуйтесь их значением.
Значение 1. что. и без доп., тж. на кого., на что.; жарг., мол. заниматься мастурбацией ◆ На каких стримерш хоть собрался фапать? 2. на кого, на что.; перен., жарг., мол. испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюблённости, увлечения ◆ Синонимы онанировать, заниматься онанизмом; книжн.: ипсировать; книжн., сексол.: мастурбировать, заниматься мастурбацией; устар.: рукоблудствовать, рукоблудничать, заниматься рукоблудием, малаковать, малахейничать, мануступрировать;