Демагогия чистейшей воды. На Западе тоже есть Маши и Паши, редко, но есть. И ничего, живут себе спокойно. Разговаривают русскоязычные украинцы не "мовою окупанта", а на своём родном языке, на котором разговаривает и оккупант. Молодёжь сейчас слушает западную музыку и слушают песни на англ. языке. От этого они не становятся англичанами или американцами. Или автор будет и против англоязычных песен возражать? Индия точно была колонией Британии и положение индийцев в те времена было похуже, чем у украинцев. Древнейшая цивилизация (не ловите на слове - одна из). Тем не менее, Индия до сих пор:
Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.
И ещё:
В Конституции Индии определён 21 официальный язык, на которых говорит значительная часть населения или которые имеют классический статус
ЛАД написав:....... Так что там насчёт культуры? Какого мира вы "справжній представник"?
Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва".
Вы не ответили на вопрос. Можете продолжать фапать (или по-простому онанировать). Сбежали в Польшу, так сидите и молчите в тряпочку и не щеголяйте липовым "патриотизмом". Там, вроде, Польша собирается создавать из украинских граждан воинские части, обучать и отправлять на фронт в Украину. Вам ещё не предлагали? Или при первом звоночке сбежите дальше на запад? "Патриот" вшивый.
ЛАД написав:Индия точно была колонией Британии и положение индийцев в те времена было похуже, чем у украинцев. Древнейшая цивилизация (не ловите на слове - одна из). Тем не менее, Индия до сих пор:
Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.
Може у вас є приклади, що англійці хотіли асимілювати індійців, заявляли, що "ніякої окремої індійської культури і мов (не знаю, скільки точно) не існує, і існувати не може, а то все "недоанглійці", а Хараппа - "мать гарадов англійських". Ні? То ж нема чого і порівнювати.
Мене дивує щира віра в те, що росія напала по мовному питанню чи отой лабуді про історію, яку путін читає. Все це росія використовує для романтизму пояснення кацапським дуракам. Вони завжди видумують зовнішніх ворогів. Якщо до вас не буде жодних претензій по мові, вони видумають що ви криві
Англо-американська війна не привела до того, що американці не розмовляють англійською. Можу помилятися, але в сша взагалі на федеральному рівні немає офіційної мови
Faceless Интересно. Вас унижает/оскорбляет "Киев - мать городов русских"?
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].
Как по мне, это, скорее, признание вторичности России вообще и Москвы, в частности. По логике, такое утверждение = признанию Украины "старшим братом", а России - меньшИм братцем. То, что меньшОй вырос больше и сильнее старшего, другой вопрос. По-моему, мы должны гордиться таким признанием. Так же, как гордиться "русскими богатырями" типа Ильи Муромца и остальных, ему подобных. По сути все они украинские богатыри, служившие князю Киевскому. Почему мы всё это, как и многое другое, отдаём России, мне не очень понятно. Лишь бы отмежеваться от России, отдаём им часть собственной истории. Исав продал своё право первородства младшему брату Иакову за чечевичную похлёбку. А мы-то за что? "Аби подалі"?
Бетон написав:Мене дивує щира віра в те, що росія напала по мовному питанню чи отой лабуді про історію, яку путін читає. Все це росія використовує для романтизму пояснення кацапським дуракам. Вони завжди видумують зовнішніх ворогів. Якщо до вас не буде жодних претензій по мові, вони видумають що ви криві
Англо-американська війна не привела до того, що американці не розмовляють англійською. Можу помилятися, але в сша взагалі на федеральному рівні немає офіційної мови
Не ошибаетесь. Нет. Вчера или позавчера писал об этом, если не потёрли.
ЛАД написав:Faceless Интересно. Вас унижает/оскорбляет "Киев - мать городов русских"?
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].
Как по мне, это, скорее, признание вторичности России вообще и Москвы, в частности. По логике, такое утверждение = признанию Украины "старшим братом", а России - меньшИм братцем. То, что меньшОй вырос больше и сильнее старшего, другой вопрос. По-моему, мы должны гордиться таким признанием. Так же, как гордиться "русскими богатырями" типа Ильи Муромца и остальных, ему подобных. По сути все они украинские богатыри, служившие князю Киевскому. Почему мы всё это, как и многое другое, отдаём России, мне не очень понятно. Лишь бы отмежеваться от России, отдаём им часть собственной истории. Исав продал своё право первородства младшему брату Иакову за чечевичную похлёбку. А мы-то за что? "Аби подалі"?
Не прикидайтесь, ніби не зрозуміли. Кацапи претендують на присвоєння СОБІ всього, що звалось Руссю, саме з цієї метою ще петро вкрав назву, і сотні років залісся/московія займалися фальсифікаціями, знищенням історичних документів і водночас знищенням нашої мови і культури, як тільки імперія загарбала ці землі. Огидно вже те, що вони взагалі безпідставно претендують на якесь споріднення більше за звичайні зв'язки сусідніх країн.
ЛАД написав: Почему мы всё это, как и многое другое, отдаём России, мне не очень понятно.
По глупости. Особенно обидно когда россиянам ментально отдали все достижения СССР в части наукоемкого производства при том что львиная доля науки была в Украинской ССР. Нет бы говорить что-то типа "Королев был украинцем значит это мы запустили первого человека в космос", но неет наше это колоски и коровки - а как результат снижение престижа научно-промышленной отрасли - и дальнейший результат что нет ничего своего, ни ракет ни обогащенного урана. Или если я хочу свои ракеты, то я работаю на Кремль, я уже запутался.
Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы. Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.
Возят, конечно, не фурами. Поставка э-э по действующим сетям, но оплачивает этот импорт не государство, а ТРЦ Respublika Park своими деньгами.
Официальная версия отключений это не только разрушение маневровой пиковой генерации, но и распределительных мошностей,благодаря которым ЭЭ в больших масштабах перебрасывается с ЕС и допустим Ровенской АЭС к вам и в Киев, а с Южноукраинской - к нам и тоже в ваш регион, и эти мощности мягко говоря не быстровосстанавливаемые и на каждом таком узле нет персонального ПВО. А тут без проблем - купил у поляков или чехов хоть триллион Квт/ч и сияй в прохладном ТРЦ как новогодняя ёлка полярной украинской ночью Так что нашим нелигитимным "слугам" мешает поставлять ЭЭ пересичным 24/7 - то, что и по 4.32 за квт/ч ЭЭ дешевле, чем купить её в ЕС, отсутствие желания у них заключать такие контракты на поставку или всё таки проФФесиональное - полное отсутствие у "слуг" мозгов и их прямая диверсия по отношению к народу Украины и её экономике?
ЛАД написав:Faceless Интересно. Вас унижает/оскорбляет "Киев - мать городов русских"?
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].
Как по мне, это, скорее, признание вторичности России вообще и Москвы, в частности. По логике, такое утверждение = признанию Украины "старшим братом", а России - меньшИм братцем. То, что меньшОй вырос больше и сильнее старшего, другой вопрос. По-моему, мы должны гордиться таким признанием. Так же, как гордиться "русскими богатырями" типа Ильи Муромца и остальных, ему подобных. По сути все они украинские богатыри, служившие князю Киевскому. Почему мы всё это, как и многое другое, отдаём России, мне не очень понятно. Лишь бы отмежеваться от России, отдаём им часть собственной истории. Исав продал своё право первородства младшему брату Иакову за чечевичную похлёбку. А мы-то за что? "Аби подалі"?
Не прикидайтесь, ніби не зрозуміли. Кацапи претендують на присвоєння СОБІ всього, що звалось Руссю, саме з цієї метою ще петро вкрав назву, і сотні років залісся/московія займалися фальсифікаціями, знищенням історичних документів і водночас знищенням нашої мови і культури, як тільки імперія загарбала ці землі. Огидно вже те, що вони взагалі безпідставно претендують на якесь споріднення більше за звичайні зв'язки сусідніх країн.
"Не прикидайтесь, ніби не зрозуміли." "Кацапи претендують" - да, претендуют. Но это их проблемы. Мы-то почему отказываемся от своего? Только потому, что они "претендуют"? Ну и "споріднення" всё-таки немного больше "за звичайні зв'язки сусідніх країн". Основание Москвы - князь ростово-суздальский и великий князь киевский Юрий Долгорукий, 6-й или 7-й из 8 сыновей Владимира Всеволодовича Мономаха. Донские казаки - в значительной степени бежавшие украинские крепостные. Города Золотого кольца России - Ростов Великий, Владимир, Суздаль, Ярославль (не уверен насчёт остальных) - древние города Киевской Руси. Или от Киевской Руси тоже откажемся? Ну и последние 300 лет совместной истории... Тоже не мелочь. Из песни слова не выкинешь.