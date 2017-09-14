Додано: Нед 21 лип, 2024 02:01

ЛАД написав: Бетон написав: Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.

Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.



https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 2-amp.html Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.

Возят, конечно, не фурами. Поставка э-э по действующим сетям, но оплачивает этот импорт не государство, а ТРЦ Respublika Park своими деньгами. Возят, конечно, не фурами. Поставка э-э по действующим сетям, но оплачивает этот импорт не государство, а ТРЦ Respublika Park своими деньгами.

Официальная версия отключений это не только разрушение маневровой пиковой генерации, но и распределительных мошностей,благодаря которым ЭЭ в больших масштабах перебрасывается с ЕС и допустим Ровенской АЭС к вам и в Киев, а с Южноукраинской - к нам и тоже в ваш регион, и эти мощности мягко говоря не быстровосстанавливаемые и на каждом таком узле нет персонального ПВО.А тут без проблем - купил у поляков или чехов хоть триллион Квт/ч и сияй в прохладном ТРЦ как новогодняя ёлка полярной украинской ночьюТак что нашим нелигитимным "слугам" мешает поставлять ЭЭ пересичным 24/7 - то, что и по 4.32 за квт/ч ЭЭ дешевле, чем купить её в ЕС, отсутствие желания у них заключать такие контракты на поставку или всё таки проФФесиональное - полное отсутствие у "слуг" мозгов и их прямая диверсия по отношению к народу Украины и её экономике?