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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9131913291339134
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 02:25

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Вчера в соцмережах вылезла реклама трц Республика, где говорилось, что не будет больше отключений э.э.,потому что они теперь импортируют э.э. напрямую из Европы.
Наверное через VPN по вай фай. Или фурами свет возят.

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 2-amp.html

Возят, конечно, не фурами. Поставка э-э по действующим сетям, но оплачивает этот импорт не государство, а ТРЦ Respublika Park своими деньгами.

Официальная версия отключений это не только разрушение маневровой пиковой генерации, но и распределительных мошностей,благодаря которым ЭЭ в больших масштабах перебрасывается с ЕС и допустим Ровенской АЭС к вам и в Киев, а с Южноукраинской - к нам и тоже в ваш регион, и эти мощности мягко говоря не быстровосстанавливаемые и на каждом таком узле нет персонального ПВО.
А тут без проблем - купил у поляков или чехов хоть триллион Квт/ч и сияй в прохладном ТРЦ как новогодняя ёлка полярной украинской ночью
Так что нашим нелигитимным "слугам" мешает поставлять ЭЭ пересичным 24/7 - то, что и по 4.32 за квт/ч ЭЭ дешевле, чем купить её в ЕС, отсутствие желания у них заключать такие контракты на поставку или всё таки проФФесиональное - полное отсутствие у "слуг" мозгов и их прямая диверсия по отношению к народу Украины и её экономике?

1. 4.32 за квт/ч ЭЭ таки заметно дешевле, чем купить её в ЕС.
2. Т.е. варианты - либо поднимать цену ещё выше, либо финансировать (фактически субсидировать) за счёт государства. Но бюджет и так сильно дефицитный, кто ж нам разрешит тратить европейские финансы, которые нам дают, ещё и на такое субсидирование.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 03:06

мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


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