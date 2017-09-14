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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9131913291339134
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 03:06

мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 04:12

  Xenon написав:мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення

картинка на мобильном интернете не от фрегата не отображается, но есть вопрос - как быть с Мариком и его восстановлением(про Бахмуты и Соледары промолчим) и куда деть под лям предателей типа полиции и рыгов/слуг из всех оккупированных городов, в плане в чьи лагеря смерти их собирать - ТвймырЛага с Карякией или у нас построят за деньги ЕС?
Кроме того даже в Мелитополь напёрлась не одна дивизия бизЪнесьменов с Кавказа и Средней Азии, кто оплатит их утилизацию?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 07:43

  Xenon написав:мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення

В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:

▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");

▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 08:42



https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... g-war.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 08:59

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення

В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:

▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");

▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.

Білий шум...

Припинення війни (або РПВ) на разі можливе лише у вигляді нової Холодної війни. Холодне розмежування між Україною-Заходом і рфією.
Крапка.

Тільки на це була, є надія, що Трапм змусить агресора, Україну, Британію та ін. на це піти.
Все інше брєд брєдовий.
Окрім продовження війни з підняттям рівня ескалації, ще більшим підключенням до обох протиборствуючих сторін своїх партнерів та союзників.

Не розумію: навіщо Джонсону, Ердогану, китайцям, Ватікану, Орбану і т.д., да і Зе оці всі казкові спектаклі про мирні плани всіх мастей?

Якщо ж і від Трампа буде така ж казка, то тим паче - що це за цирк?
Для кого?! І навіщо???

Абсурд...
Тут проблема хоч якось лише зупинити маховики з обох сторін. Які розкрутились на підставі глобальних протиріч.
А вони глаголять про можливість повернення до того, що було.
Це навіть не пасту назад в тюбік... Вона статична хоть.
А протиріччя тільки наросли, загострилися і нікуди не зникли. Навпаки продовжують рости.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 лип, 2024 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації

Раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:09

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:
  Xenon написав:мирний план від Трампа



❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США



В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:

▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");

▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.

Білий шум...

Припинення війни (або РПВ) на разі можливе лише у вигляді нової Холодної війни. Холодне розмежування між Україною-Заходом і рфією.
Крапка.

Тільки на це була, є надія, що Трапм змусить агресора, Україну, Британію та ін. на це піти.
Все інше брєд брєдовий.
Окрім продовження війни з підняттям рівня ескалації, ще більшим підключенням до обох протиборствуючих сторін своїх партнерів та союзників.

Не розумію: навіщо Джонсону, Ердогану, китайцям, Ватікану, Орбану і т.д., да і Зе оці всі казкові спектаклі про мирні плани всіх мастей?

Якщо ж і від Трампа буде така ж казка, то тим паче - що це за цирк?
Для кого?! І навіщо???

Европам это холодне розмежування нафиг не нужно - сидеть на мпииканском LPG слишком дорого выходит...
Поэтому им нужен мир. Любой ценой. И кордоны 22го - это еще щедрое предложение.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:10

  Бетон написав:⚡Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації

Раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США.

Був американський серіал " Мадам Секретар". Можна починати знімати 7-й сезон, вже є контент.
sens
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