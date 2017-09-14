❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail
Пропонується:
— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.
— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.
— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США
картинка на мобильном интернете не от фрегата не отображается, но есть вопрос - как быть с Мариком и его восстановлением(про Бахмуты и Соледары промолчим) и куда деть под лям предателей типа полиции и рыгов/слуг из всех оккупированных городов, в плане в чьи лагеря смерти их собирать - ТвймырЛага с Карякией или у нас построят за деньги ЕС? Кроме того даже в Мелитополь напёрлась не одна дивизия бизЪнесьменов с Кавказа и Средней Азии, кто оплатит их утилизацию?
❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail
Пропонується:
— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.
— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.
— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США
В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:
▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");
▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.
Білий шум...
Припинення війни (або РПВ) на разі можливе лише у вигляді нової Холодної війни. Холодне розмежування між Україною-Заходом і рфією. Крапка.
Тільки на це була, є надія, що Трапм змусить агресора, Україну, Британію та ін. на це піти. Все інше брєд брєдовий. Окрім продовження війни з підняттям рівня ескалації, ще більшим підключенням до обох протиборствуючих сторін своїх партнерів та союзників.
Не розумію: навіщо Джонсону, Ердогану, китайцям, Ватікану, Орбану і т.д., да і Зе оці всі казкові спектаклі про мирні плани всіх мастей?
Якщо ж і від Трампа буде така ж казка, то тим паче - що це за цирк? Для кого?! І навіщо???
Абсурд... Тут проблема хоч якось лише зупинити маховики з обох сторін. Які розкрутились на підставі глобальних протиріч. А вони глаголять про можливість повернення до того, що було. Це навіть не пасту назад в тюбік... Вона статична хоть. А протиріччя тільки наросли, загострилися і нікуди не зникли. Навпаки продовжують рости.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 лип, 2024 09:11, всього редагувалось 1 раз.
❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail
Пропонується:
— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.
— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.
— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США
В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:
▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");
▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.
Білий шум...
Припинення війни (або РПВ) на разі можливе лише у вигляді нової Холодної війни. Холодне розмежування між Україною-Заходом і рфією. Крапка.
Тільки на це була, є надія, що Трапм змусить агресора, Україну, Британію та ін. на це піти. Все інше брєд брєдовий. Окрім продовження війни з підняттям рівня ескалації, ще більшим підключенням до обох протиборствуючих сторін своїх партнерів та союзників.
Не розумію: навіщо Джонсону, Ердогану, китайцям, Ватікану, Орбану і т.д., да і Зе оці всі казкові спектаклі про мирні плани всіх мастей?
Якщо ж і від Трампа буде така ж казка, то тим паче - що це за цирк? Для кого?! І навіщо???
Европам это холодне розмежування нафиг не нужно - сидеть на мпииканском LPG слишком дорого выходит... Поэтому им нужен мир. Любой ценой. И кордоны 22го - это еще щедрое предложение.