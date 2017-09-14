RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 913291339134913591369137>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 03:06

мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 04:12

  Xenon написав:мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення

картинка на мобильном интернете не от фрегата не отображается, но есть вопрос - как быть с Мариком и его восстановлением(про Бахмуты и Соледары промолчим) и куда деть под лям предателей типа полиции и рыгов/слуг из всех оккупированных городов, в плане в чьи лагеря смерти их собирать - ТвймырЛага с Карякией или у нас построят за деньги ЕС?
Кроме того даже в Мелитополь напёрлась не одна дивизия бизЪнесьменов с Кавказа и Средней Азии, кто оплатит их утилизацию?
барабашов
 
Повідомлень: 4236
З нами з: 16.06.15
Подякував: 277 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 07:43

  Xenon написав:мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення

В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:

▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");

▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12198
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 08:42



https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... g-war.html
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3366 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 08:59

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:мирний план від Трампа


❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США


Зображення

В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:

▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");

▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.

Білий шум...

Припинення війни (або РПВ) на разі можливе лише у вигляді нової Холодної війни. Холодне розмежування між Україною-Заходом і рфією.
Крапка.

Тільки на це була, є надія, що Трапм змусить агресора, Україну, Британію та ін. на це піти.
Все інше брєд брєдовий.
Окрім продовження війни з підняттям рівня ескалації, ще більшим підключенням до обох протиборствуючих сторін своїх партнерів та союзників.

Не розумію: навіщо Джонсону, Ердогану, китайцям, Ватікану, Орбану і т.д., да і Зе оці всі казкові спектаклі про мирні плани всіх мастей?

Якщо ж і від Трампа буде така ж казка, то тим паче - що це за цирк?
Для кого?! І навіщо???

Абсурд...
Тут проблема хоч якось лише зупинити маховики з обох сторін. Які розкрутились на підставі глобальних протиріч.
А вони глаголять про можливість повернення до того, що було.
Це навіть не пасту назад в тюбік... Вона статична хоть.
А протиріччя тільки наросли, загострилися і нікуди не зникли. Навпаки продовжують рости.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 лип, 2024 09:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29445
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації

Раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:09

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:
  Xenon написав:мирний план від Трампа



❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail

Пропонується:

— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.

— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.

— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США



В качестве "подсластителей" Джонсон предлагает следующие опции:

▪️Введение в Украине некоторой защиты прав русскоязычного населения (это, по мнению Джонсона, позволит Путину объявить, что он долбился целей "спецоперации");

▪️Глобальное восстановление отношений с Россией путём посредничества Трампа с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнёром G8 и даже НАТО.

Білий шум...

Припинення війни (або РПВ) на разі можливе лише у вигляді нової Холодної війни. Холодне розмежування між Україною-Заходом і рфією.
Крапка.

Тільки на це була, є надія, що Трапм змусить агресора, Україну, Британію та ін. на це піти.
Все інше брєд брєдовий.
Окрім продовження війни з підняттям рівня ескалації, ще більшим підключенням до обох протиборствуючих сторін своїх партнерів та союзників.

Не розумію: навіщо Джонсону, Ердогану, китайцям, Ватікану, Орбану і т.д., да і Зе оці всі казкові спектаклі про мирні плани всіх мастей?

Якщо ж і від Трампа буде така ж казка, то тим паче - що це за цирк?
Для кого?! І навіщо???

Европам это холодне розмежування нафиг не нужно - сидеть на мпииканском LPG слишком дорого выходит...
Поэтому им нужен мир. Любой ценой. И кордоны 22го - это еще щедрое предложение.
_hunter
 
Повідомлень: 8123
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:10

  Бетон написав:⚡Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації

Раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США.

Був американський серіал " Мадам Секретар". Можна починати знімати 7-й сезон, вже є контент.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17214
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:24

  _hunter написав:Европам это холодне розмежування нафиг не нужно - сидеть на мпииканском LPG слишком дорого выходит...
Поэтому им нужен мир. Любой ценой. И кордоны 22го - это еще щедрое предложение.

А Штатам, Британії, китайцям і т.д. потрібна Європа з дешевим рашогазом?

Це і є одне з отих глобальних протиріч...
А їх там купа.

І ще не забувайте про тьорки між Німеччиною та Францією. Про внутрішні протиріччя в кожній країні Європи. Наприклад, той бізнес, який не залежить від цін на енергоносії, да ще і експортноорієнтований, то нафіг їм мир (газ)? Їм би посунути від влади тих, хто залежить від газу...

Да нема ніякого виходу...
З криз.
Окрім банального руйнування та підсунення конкурентів.
І банальної стіни...якщо битися не хочуть між таборами.

Ну і рфія. На слово повірить і піде знов на друге коло Дж8 тощо?))
Да вони і війну-то почали, бо навіть Опеля їм не дали купити.
Вони хочуть мати і ресурси, і технології (купити. За нафтодолари). Жлоби...
Типова старуха у розбитого корита...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 лип, 2024 09:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29445
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 09:50

UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?


«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.
Hotab
 
Повідомлень: 12713
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 913291339134913591369137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707276
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3401)
21.07.2024 10:37
Ринок ОВДП (6536)
21.07.2024 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.