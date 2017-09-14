*"Министр экономики Луис Капуто подтвердил, что Центральный банк отправил золотые слитки за пределы Аргентины. Это сделано для того, чтобы получать прибыль с резервов ЦБ.* (відсотки мізерні)
*Кстати, не смотря на обещания во время выборов ликвидировать центральный банк, отменить песо и перейти на доллар, ничего из указанного Милей так и не сделал. А охлос верил. Зато вывез из страны золото, хотя этого он, как раз и не обещал.* ________________________________ Спостерігаємо далі))
ЛАД написав:....... Так что там насчёт культуры? Какого мира вы "справжній представник"?
Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва".
Вы не ответили на вопрос. Можете продолжать фапать (или по-простому онанировать). Сбежали в Польшу, так сидите и молчите в тряпочку и не щеголяйте липовым "патриотизмом". Там, вроде, Польша собирается создавать из украинских граждан воинские части, обучать и отправлять на фронт в Украину. Вам ещё не предлагали? Или при первом звоночке сбежите дальше на запад? "Патриот" вшивый.
Відповідаю на хамство з Вашого боку тільки правдою: Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва". Добре стараєшся 24/7, жаль що модератори тебе не труть.
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].
ЛАД написав:ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.
Вы когда употребляете слова, поинтересуйтесь их значением.
Значение 1. что. и без доп., тж. на кого., на что.; жарг., мол. заниматься мастурбацией ◆ На каких стримерш хоть собрался фапать? 2. на кого, на что.; перен., жарг., мол. испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюблённости, увлечения ◆ Синонимы онанировать, заниматься онанизмом; книжн.: ипсировать; книжн., сексол.: мастурбировать, заниматься мастурбацией; устар.: рукоблудствовать, рукоблудничать, заниматься рукоблудием, малаковать, малахейничать, мануступрировать;
Бетон написав:⚡Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації
Раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США. ㅤ
На данный момент достигнуть мира можно 3мя способами. 1. Сменить власть на рф 2. Разрушить военный и экономический потенциал рф 3. Отдать питуну то, что он просит. Какой из способов выберет Трамп? Имхо популизм. Не ведитесь.
В теории есть 4й способ выбрать пророссийского президента Бойко - Медведчука, но я не представляю кто за них проголосует. И если их выберут будет раскол Украины. То есть этот тот же 3й вариант из списка выше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 лип, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.
Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
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Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі