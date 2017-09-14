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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91339134913591369137>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:02

Привіт Будівельнику від Мілея з Аргентини:

*"Министр экономики Луис Капуто подтвердил, что Центральный банк отправил золотые слитки за пределы Аргентины.
Это сделано для того, чтобы получать прибыль с резервов ЦБ.*
(відсотки мізерні)

*Кстати, не смотря на обещания во время выборов ликвидировать центральный банк, отменить песо и перейти на доллар, ничего из указанного Милей так и не сделал.
А охлос верил.
Зато вывез из страны золото, хотя этого он, как раз и не обещал.*
________________________________
Спостерігаємо далі))
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:09

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:.......
Так что там насчёт культуры?
Какого мира вы "справжній представник"? :lol:

Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва".

Вы не ответили на вопрос.
Можете продолжать фапать (или по-простому онанировать).
Сбежали в Польшу, так сидите и молчите в тряпочку и не щеголяйте липовым "патриотизмом".
Там, вроде, Польша собирается создавать из украинских граждан воинские части, обучать и отправлять на фронт в Украину. Вам ещё не предлагали? Или при первом звоночке сбежите дальше на запад?
"Патриот" вшивый.

Відповідаю на хамство з Вашого боку тільки правдою:
Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва". Добре стараєшся 24/7, жаль що модератори тебе не труть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:13

  ЛАД написав:"Киев - мать городов русских"?
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег:
И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].

Як завжди ЛАД забув додати джерело свого висеру
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:15

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:ЛАД, Ви справжній предствник "русского міра", словарний запас і IQ маєте як у росіян. У них вся культура на тому що Ви написали побудована.

Вы когда употребляете слова, поинтересуйтесь их значением.
Значение
1. что. и без доп., тж. на кого., на что.; жарг., мол. заниматься мастурбацией ◆ На каких стримерш хоть собрался фапать?
2. на кого, на что.; перен., жарг., мол. испытывать сравнимое с сексуальным, удовольствие от предмета своей влюблённости, увлечения ◆
Синонимы
онанировать, заниматься онанизмом; книжн.: ипсировать; книжн., сексол.: мастурбировать, заниматься мастурбацией; устар.: рукоблудствовать, рукоблудничать, заниматься рукоблудием, малаковать, малахейничать, мануступрировать;

http://surl.li/ssesiy
Так что там насчёт культуры?
Какого мира вы "справжній представник"? :lol:


через таких фаперів-прихильників Фаріон у труні перегортаеться

Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 21 лип, 2024 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:18

  Бетон написав:⚡Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах досягне врегулювання війни в Україні ще до своєї інавгурації

Раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом США.

На данный момент достигнуть мира можно 3мя способами. 1. Сменить власть на рф 2. Разрушить военный и экономический потенциал рф 3. Отдать питуну то, что он просит. Какой из способов выберет Трамп? Имхо популизм. Не ведитесь.

В теории есть 4й способ выбрать пророссийского президента Бойко - Медведчука, но я не представляю кто за них проголосует. И если их выберут будет раскол Украины. То есть этот тот же 3й вариант из списка выше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 лип, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:21

та думаю джонсон опасный прожектер
в лучшем случае сбалансирует тлетворное влияние москвофила венса
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Поэтому им нужен мир. Любой ценой. И кордоны 22го - это еще щедрое предложение.


Согласится ли на это Рашка? Так как они дофига вкладывают бабла в оккупированные территории, будто добровольно уже ничего отдавать не будут.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:27

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:28




Там же ниже статья
Скільки чоловіків не оновили дані в ТЦК та що їм загрожує
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 21 лип, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:30

  ЛАД написав:
  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.

Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
.


Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі
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  #<1 ... 91339134913591369137>
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