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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9134913591369137>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:На данный момент достигнуть мира можно 3мя способами. 1. Сменить власть на рф 2. Разрушить военный и экономический потенциал рф 3. Отдать питуну то, что он просит. Какой из способов выберет Трамп? Имхо популизм. Не ведитесь.
популізм був коли вони вирішили що зможуть військово перемогти путіна за рахунок України, не збираючись допомогати не балачками а реально
d44
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:33

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:На данный момент достигнуть мира можно 3мя способами. 1. Сменить власть на рф 2. Разрушить военный и экономический потенциал рф 3. Отдать питуну то, что он просит. Какой из способов выберет Трамп? Имхо популизм. Не ведитесь.
популізм був коли вони вирішили що зможуть військово перемогти путіна за рахунок України, не збираючись допомогати не балачками а реально

С чего вы взяли? Имхо в планах у Запада другое, иначе нас бы принять в НАТО в 2014 и полномасштабной не было бы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі.


возможно
а я считаю что ,например, мустафа найем и сирожа лещенко должны сидеть в тюрьме, но вероятно просто поймают пулю, а может кувалдой на камеру
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:41

  fox767676 написав:
  trololo написав:Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі.


возможно
а я считаю что ,например, мустафа найем и сирожа лещенко должны сидеть в тюрьме, но вероятно просто поймают пулю, а может кувалдой на камеру


Пропаганда нацизму з боку бузини і корупційні злочини це трохи інших масштаб. Сірожа може вкрав трошки грошей, я не знаю. А на совісті таких як бузина - сотні тисяч життів. В цьому я впевнений. Але в будь якому разі я проти вбивств, я за закон, суд і тюрму.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:43

  trololo написав:
  ЛАД написав:
  olmyb написав:Із-за таких істот як Бузина росія і напала на Україну, вважаючи що таких як він тут достатньо багато.

Бузина, вроде, не агитировал за воссоединение с РФ.
.


Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі

Погоджуюсь.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:43

План трампа цікавий в плані що там нарешті є спроба про активного військового примусу підарів до миру. Але засоби явно недостатні, атакамси навіть без обмежень по РФ вплинуть але не вирішально. Треба шантажувати підарів наданням ф-35 і більш серйозних ракет
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:44

  trololo написав:
  fox767676 написав:
  trololo написав:Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі.


возможно
а я считаю что ,например, мустафа найем и сирожа лещенко должны сидеть в тюрьме, но вероятно просто поймают пулю, а может кувалдой на камеру


Пропаганда нацизму з боку бузини і корупційні злочини це трохи інших масштаб. Сірожа може вкрав трошки грошей, я не знаю. А на совісті таких як бузина - сотні тисяч життів. В цьому я впевнений. Але в будь якому разі я проти вбивств, я за закон, суд і тюрму.


"нацизм" это политическое прикрытие для воровства денег
когда одни и теж люди продвигают повышение моб.возраста рядовым с 40 до 60, а себе и своим подручным - пожизненное освобождение от воинской повинности, вот это и есть самый настоящий нацизм и расизм
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:56

  ЛАД написав:
  Schmit написав:[youtube]Ysi2d9gDQzw...

Демагогия чистейшей воды.

Демагогія?
Добре, чому тоді у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях протягом років незалежності не було і натяку (чи була якась пародія) на польський/румунський/угорський сепаратизм? Та тому, що там нема в достатній кількості носіїв тієї ідентичності, а є чіткий мовний бар'єр.
А чому у Криму, Донбасі, Харкові, Одесі... бігали і кричали - расєя ввєді? Та тому що у переважної більшості там російська ідентичність, тому що за усі роки незалежності держава не змогла навіть на відсоток зменшити інтеграцію цих частин України в руській мір. Новини усі - з рфії, фільми, музика, цитати на форумах - все звідти, це 100% інтеграція в рускій мір, а українська мова для них (як і будь-яка інша слов'янська) - теляча, україномовні - недоумкуваті селюки, рагулі, свідоміти (пригадайте "смішні" сценки кварталу95)...
Тому і війна, тому і перемога України навіть якщо станеться, без вирішення питання ідентичності буде тимчасовою.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:58

Ви що дурак? Нацизм це коли перші особи росії кажуть, що українців не існує, а тому носіїв культури, мови - треба вбити. Нацизм це коли першим ділом після захоплення Маріуполя починають вилучати і палити всі українські книги, зносити пам'ятники, забирати дітей на промивку, забороняти українську мову.

А корупція це корупція, і до війни відношення не має. А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно. незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вот видел Бузину на рос.тв летом 2014
Он призывал к деэскалации, потому что украинцы будут сопротивляться, и будет много ненужной крови.
Получил хейт от днровской фашни в студии (возможно захарченко), что он предатель , оппортунист-малорос, платит налоги в Киеве, за которые их обстреливают и т.д

А вот проамериканская соросятина слово замолвила перед партнерами, не о себе лично, а об Украине ? может рашкован пытался убедить мвф списать долги ?
Или лещенко-найемы рискнули напомнить о меморандуме и что гранатометами войну с ядерной державой не выиграть ? не помню
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