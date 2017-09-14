популізм був коли вони вирішили що зможуть військово перемогти путіна за рахунок України, не збираючись допомогати не балачками а реально
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
популізм був коли вони вирішили що зможуть військово перемогти путіна за рахунок України, не збираючись допомогати не балачками а реально
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:33
С чего вы взяли? Имхо в планах у Запада другое, иначе нас бы принять в НАТО в 2014 и полномасштабной не было бы
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:41
Пропаганда нацизму з боку бузини і корупційні злочини це трохи інших масштаб. Сірожа може вкрав трошки грошей, я не знаю. А на совісті таких як бузина - сотні тисяч життів. В цьому я впевнений. Але в будь якому разі я проти вбивств, я за закон, суд і тюрму.
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:43
Погоджуюсь.
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:43
План трампа цікавий в плані що там нарешті є спроба про активного військового примусу підарів до миру. Але засоби явно недостатні, атакамси навіть без обмежень по РФ вплинуть але не вирішально. Треба шантажувати підарів наданням ф-35 і більш серйозних ракет
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:44
"нацизм" это политическое прикрытие для воровства денег
когда одни и теж люди продвигают повышение моб.возраста рядовым с 40 до 60, а себе и своим подручным - пожизненное освобождение от воинской повинности, вот это и есть самый настоящий нацизм и расизм
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:56
Демагогія?
Добре, чому тоді у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях протягом років незалежності не було і натяку (чи була якась пародія) на польський/румунський/угорський сепаратизм? Та тому, що там нема в достатній кількості носіїв тієї ідентичності, а є чіткий мовний бар'єр.
А чому у Криму, Донбасі, Харкові, Одесі... бігали і кричали - расєя ввєді? Та тому що у переважної більшості там російська ідентичність, тому що за усі роки незалежності держава не змогла навіть на відсоток зменшити інтеграцію цих частин України в руській мір. Новини усі - з рфії, фільми, музика, цитати на форумах - все звідти, це 100% інтеграція в рускій мір, а українська мова для них (як і будь-яка інша слов'янська) - теляча, україномовні - недоумкуваті селюки, рагулі, свідоміти (пригадайте "смішні" сценки кварталу95)...
Тому і війна, тому і перемога України навіть якщо станеться, без вирішення питання ідентичності буде тимчасовою.
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:58
Ви що дурак? Нацизм це коли перші особи росії кажуть, що українців не існує, а тому носіїв культури, мови - треба вбити. Нацизм це коли першим ділом після захоплення Маріуполя починають вилучати і палити всі українські книги, зносити пам'ятники, забирати дітей на промивку, забороняти українську мову.
А корупція це корупція, і до війни відношення не має. А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно. незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вот видел Бузину на рос.тв летом 2014
Он призывал к деэскалации, потому что украинцы будут сопротивляться, и будет много ненужной крови.
Получил хейт от днровской фашни в студии (возможно захарченко), что он предатель , оппортунист-малорос, платит налоги в Киеве, за которые их обстреливают и т.д
А вот проамериканская соросятина слово замолвила перед партнерами, не о себе лично, а об Украине ? может рашкован пытался убедить мвф списать долги ?
Или лещенко-найемы рискнули напомнить о меморандуме и что гранатометами войну с ядерной державой не выиграть ? не помню
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