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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9134913591369137
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:03

  trololo написав:Ви що дурак? Нацизм це коли перші особи росії кажуть, що українців не існує, а тому носіїв культури, мови - треба вбити. Нацизм це коли першим ділом після захоплення Маріуполя починають вилучати і палити всі українські книги, зносити пам'ятники, забирати дітей на промивку, забороняти українську мову.

А корупція це корупція, і до війни відношення не має. А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно. незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.


а ви схожі на сільського дурника, який і не здогадується, що в нього той самий хозяїн що й в бузини (ахмєтов)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:05

  Hotab написав:UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?


«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.

При прошлой осаде Киева я был в Пуще.
Видел много добровольцев едущих и идущих на линию фронта, строящих укрепрайон.
Сейчас так не будет.
ПС менты в Киеве тогда сбежали.
Наряды полиции охраны не выезжали на сигналы тревоги.
Они боялись.
Сейчас власть поставила на ментов и против народа.
Какой будет результат?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:20

  fox767676 написав:Я вот видел Бузину на рос.тв летом 2014
Он призывал к деэскалации, потому что украинцы будут сопротивляться, и будет много ненужной крови.
Получил хейт от днровской фашни в студии (возможно захарченко), что он предатель , оппортунист-малорос, платит налоги в Киеве, за которые их обстреливают и т.д

А вот проамериканская соросятина слово замолвила перед партнерами, не о себе лично, а об Украине ? может рашкован пытался убедить мвф списать долги ?
Или лещенко-найемы рискнули напомнить о меморандуме и что гранатометами войну с ядерной державой не выиграть ? не помню

Слабо верю что Бузина сам верил в то что писал.
Скорее просто деньги.
А вызывающий стиль у него всегда был.
В 90е был помешан на теме секса.
Потом пошел в Ахметовские СМИ.
Там хорошо платили.
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