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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:05
Hotab написав:UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?
«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.
При прошлой осаде Киева я был в Пуще.
Видел много добровольцев едущих и идущих на линию фронта, строящих укрепрайон.
Сейчас так не будет.
ПС менты в Киеве тогда сбежали.
Наряды полиции охраны не выезжали на сигналы тревоги.
Они боялись.
Сейчас власть поставила на ментов и против народа.
Какой будет результат?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:20
fox767676 написав:
Я вот видел Бузину на рос.тв летом 2014
Он призывал к деэскалации, потому что украинцы будут сопротивляться, и будет много ненужной крови.
Получил хейт от днровской фашни в студии (возможно захарченко), что он предатель , оппортунист-малорос, платит налоги в Киеве, за которые их обстреливают и т.д
А вот проамериканская соросятина слово замолвила перед партнерами, не о себе лично, а об Украине ? может рашкован пытался убедить мвф списать долги ?
Или лещенко-найемы рискнули напомнить о меморандуме и что гранатометами войну с ядерной державой не выиграть ? не помню
Слабо верю что Бузина сам верил в то что писал.
Скорее просто деньги.
А вызывающий стиль у него всегда был.
В 90е был помешан на теме секса.
Потом пошел в Ахметовские СМИ.
Там хорошо платили.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:24
fox767676 написав:
а ви схожі на сільського дурника, який і не здогадується, що в нього той самий хозяїн що й в бузини (ахмєтов)
Вы правы. Логическая цепочка
Бузина хозяин Ахметов
Шмыгаль хозяин Ахметов
Бузина = Шмыгаль
Все кому нравится Шмыгаль за Бузину
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:26
Andrey2512 написав: _hunter написав:
Поэтому им нужен мир. Любой ценой. И кордоны 22го - это еще щедрое предложение.
Согласится ли на это Рашка? Так как они дофига вкладывают бабла в оккупированные территории, будто добровольно уже ничего отдавать не будут.
В смысле вкладывают? - там вроде только пара-тройка потемкинских видбудов региональных было и все.
Насчет согласится - почти уверен, что да: все ихние экономисты панику разгоняют...
Т.е. все очень похоже на то, что предложение Трампа таки будет предложением, от которого невозможно отказаться...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:30
trololo написав:
План трампа цікавий в плані що там нарешті є спроба про активного військового примусу підарів до миру. Але засоби явно недостатні, атакамси навіть без обмежень по РФ вплинуть але не вирішально. Треба шантажувати підарів наданням ф-35 і більш серйозних ракет
Якщо б отаким чином можна було вплинути на рфію та ін. агресорів, то Штати б давно загнали їх під шконку.
Але чомусь так не роблять...
І в чому тут справа:
- в небажанні так робити (не вигідно);
- неможливості так зробити (тут може бути ряд самих різних причин).
Я не знаю.
Тобто: до якоїсь межі цей інструмент працює (до початку війни, на початку війни), але коли процес в розгарі, то чомусь ні.
І головне -- проти такого підходу обуриться Китай.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:30
trololo написав:
План трампа цікавий в плані що там нарешті є спроба про активного військового примусу підарів до миру. Але засоби явно недостатні, атакамси навіть без обмежень по РФ вплинуть але не вирішально. Треба шантажувати підарів наданням ф-35 і більш серйозних ракет
США и ЕС могут прекратить агрессию РФ за 24 часа.
Пошлина 40% на все китайские товары если не рф отойдет на границы февраля 2024 года
Китай может прекратить войну одним телефонным звонком.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:30
UA написав: fox767676 написав:
Я вот видел Бузину на рос.тв летом 2014
Он призывал к деэскалации, потому что украинцы будут сопротивляться, и будет много ненужной крови.
Получил хейт от днровской фашни в студии (возможно захарченко), что он предатель , оппортунист-малорос, платит налоги в Киеве, за которые их обстреливают и т.д
А вот проамериканская соросятина слово замолвила перед партнерами, не о себе лично, а об Украине ? может рашкован пытался убедить мвф списать долги ?
Или лещенко-найемы рискнули напомнить о меморандуме и что гранатометами войну с ядерной державой не выиграть ? не помню
Слабо верю что Бузина сам верил в то что писал.
Скорее просто деньги.
А вызывающий стиль у него всегда был.
В 90е был помешан на теме секса.
Потом пошел в Ахметовские СМИ.
Там хорошо платили.
За год до убийства он со своим русофильством не высовывался, ну может пару разу жестко потролил результаты майдана, думаю искренне.
Что там было до 2014 совсем другая история.
Кроме Свободы (которая как поговаривают злые языки стимулировала свой радикализм денежными вливаниями извне), большинство патриотических политиков купились на колорадские ленточки и мпц. Бузина был лишь чуть "левее" их, такую нашел нишу в ахметовском бизнесе. сделали из него жупел для хейта недалекие
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:34
Schmit не треба Закарпатцям про Мадярів розказувати...
1/6 області хоч завтра готова провести референдум, але СБУ не дремле.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 21 лип, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:37
fox767676 написав: UA написав:
Слабо верю что Бузина сам верил в то что писал.
Скорее просто деньги.
А вызывающий стиль у него всегда был.
В 90е был помешан на теме секса.
Потом пошел в Ахметовские СМИ.
Там хорошо платили.
За год до убийства он со своим русофильством не высовывался, ну может пару разу жестко потролил результаты майдана, думаю искренне.
Что там было до 2014 совсем другая история.
Кроме Свободы (которая как поговаривают злые языки стимулировала свой радикализм денежными вливаниями извне), большинство патриотических политиков купились на колорадские ленточки и мпц. Бузина был лишь чуть "левее" их, такую нашел нишу в ахметовском бизнесе. сделали из него жупел для хейта недалекие
Донецким нужен был конченный ПОЦ, чтоб не из донецких с колоритной украинской фамилией и чтоб был в доску пророссийский. Это все для того чтобы на фоне Бузины донецкие выглядели хоть как-то украинскими.
Тараса Черновола юзали с той же целью.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:44
UA написав: trololo написав:
План трампа цікавий в плані що там нарешті є спроба про активного військового примусу підарів до миру. Але засоби явно недостатні, атакамси навіть без обмежень по РФ вплинуть але не вирішально. Треба шантажувати підарів наданням ф-35 і більш серйозних ракет
США и ЕС могут прекратить агрессию РФ за 24 часа.
Пошлина 40% на все китайские товары если не рф отойдет на границы февраля 2024 года
Китай может прекратить войну одним телефонным звонком.
там сами туземцы взвоют и майданить пойдут... - Европа на электрички надавно такие пошлины и ввела, так главнюки что БМВ что Фольца единым фронтом выступили против повышения - и сайчас с ЕК ведут переговоры о снижении до 20%
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