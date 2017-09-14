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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9136913791389139>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:46

  UA написав:
  trololo написав:План трампа цікавий в плані що там нарешті є спроба про активного військового примусу підарів до миру. Але засоби явно недостатні, атакамси навіть без обмежень по РФ вплинуть але не вирішально. Треба шантажувати підарів наданням ф-35 і більш серйозних ракет

США и ЕС могут прекратить агрессию РФ за 24 часа.
Пошлина 40% на все китайские товары если не рф отойдет на границы февраля 2024 года
Китай может прекратить войну одним телефонным звонком.


Так, але для цього треба щоб штати були готові також нести збитки, а вони не готові. А надання зброї для них не тягне таких збитків, навіть навпаки
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:47

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Слабо верю что Бузина сам верил в то что писал.
Скорее просто деньги.
А вызывающий стиль у него всегда был.
В 90е был помешан на теме секса.
Потом пошел в Ахметовские СМИ.
Там хорошо платили.


За год до убийства он со своим русофильством не высовывался, ну может пару разу жестко потролил результаты майдана, думаю искренне.
Что там было до 2014 совсем другая история.
Кроме Свободы (которая как поговаривают злые языки стимулировала свой радикализм денежными вливаниями извне), большинство патриотических политиков купились на колорадские ленточки и мпц. Бузина был лишь чуть "левее" их, такую нашел нишу в ахметовском бизнесе. сделали из него жупел для хейта недалекие

Донецким нужен был конченный ПОЦ, чтоб не из донецких с колоритной украинской фамилией и чтоб был в доску пророссийский. Это все для того чтобы на фоне Бузины донецкие выглядели хоть как-то украинскими.
Тараса Черновола юзали с той же целью.

А Корчинский нулевых еще.
и там уже не донецкие, а похуже.
А другие унсовцы - Э. Коваленко, который сначала просто ругал Ющенко с националистических позиций, а потом убежал в ДНР.
Кива, Мосийчук.
А сколько еще будет.
Так что по сравненю с героем майдана и правого сектора Кивой - Бузина ну просто слегка русфофильский диссидент, заигравшийся эстет.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:49

  UA написав:
  fox767676 написав:
а ви схожі на сільського дурника, який і не здогадується, що в нього той самий хозяїн що й в бузини (ахмєтов)

Вы правы. Логическая цепочка
Бузина хозяин Ахметов
Шмыгаль хозяин Ахметов
Бузина = Шмыгаль
Все кому нравится Шмыгаль за Бузину


Дитячий садочок якийсь. Взагалі щось не бачу сенсу обговорювати мертвого нацика бузину.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:51

  fox767676 написав:А Корчинский нулевых еще.
и там уже не донецкие, а похуже.
А другие унсовцы - Э. Коваленко, который сначала просто ругал Ющенко с националистических позиций, а потом убежал в ДНР.
Кива, Мосийчук.
А сколько еще будет.
Так что по сравненю с героем майдана и правого сектора Кивой - Бузина ну просто слегка русфофильский диссидент, заигравшийся эстет.


Це просто доводить той факт, что в націоналістичному русі кожен пятий агент, який працює на русню. Вони так само спонсорують крайніх (і лівих і правих) по всьому світу
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:59

  Дюрі-бачі написав:Schmit не треба Закарпатцям про Мадярів розказувати...
1/6 області хоч завтра готова провести референдум, але СБУ не дремле.

І що 1/6 населення області знає угорську і є носіями їх ідентичності? Сумніваюсь.
Та й 1/6 - далеко не більшість.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 21 лип, 2024 12:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пропустил эту историю

Так, у своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:02

  fox767676 написав:
  trololo написав:Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі.


возможно
а я считаю что ,например, мустафа найем и сирожа лещенко должны сидеть в тюрьме, но вероятно просто поймают пулю, а может кувалдой на камеру

"Добрим словом і револьвером ви можете добитися більше, чим одним тільки добрим словом." (с)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:06

  fox767676 написав:
  UA написав:Донецким нужен был конченный ПОЦ, чтоб не из донецких с колоритной украинской фамилией и чтоб был в доску пророссийский. Это все для того чтобы на фоне Бузины донецкие выглядели хоть как-то украинскими.
Тараса Черновола юзали с той же целью.

А Корчинский нулевых еще.
и там уже не донецкие, а похуже.
А другие унсовцы - Э. Коваленко, который сначала просто ругал Ющенко с националистических позиций, а потом убежал в ДНР.
Кива, Мосийчук.
А сколько еще будет.
Так что по сравненю с героем майдана и правого сектора Кивой - Бузина ну просто слегка русфофильский диссидент, заигравшийся эстет.

Корча я знаю с 80 годов прошлого века. Тогда Корч был бунтарем которого выгнали сначала с 1 курса Универа пищевых технологий потом с исторического фака Шевченка.
Корч не имеет высшего образования, специальности не имеет. Ранний брак, кормить семью нужно...Курочкин предложил подработку
https://politikus.info/events/146042-ar ... 005-g.html
Я не осуждаю.
Кто виноват что вы такое хаваете дорогие сограждане?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:18

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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:24

Чтото последние время со всех утюгов про переговоры

Украина должна будет провести референдум для достижения мира. Любой шаг Зеленского грозит политическим самоубийством, — Кличко в интервью Corriere della Sera

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — заявил мэр Киева.

Как отметил Кличко, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Однако, как считает мэр Киева, Зеленский не отдаст часть своей власти, полученной от введения военного положения.

«Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль», — сказал Кличко.

https://www.corriere.it/esteri/24_lugli ... resh_ce-cp
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