RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9136913791389139
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:27

  vitaliiangel написав:Автомат, климат контроль, подушки безопасности





Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля
UA
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:34

  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля


они все прекрасно понимают.
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти.
tester7336
 
Повідомлень: 15
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:57

  Xenon написав:Что-то в последнее время со всех рашаутюгов про переговоры


Ось так вірніше, ви вже півроку носитесь з тим "що там захотіли болотяникі", може вам треба менше лазити по смітникам?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13281
З нами з: 30.12.09
Подякував: 697 раз.
Подякували: 3843 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Я не осуждаю.
Кто виноват что вы такое хаваете дорогие сограждане?


ну он Мастер Слова сильный
fox767676
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.

эти бумажные крысы только на бумаге вояки
Олежан
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:09

  trololo написав:..........
Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі

Не буду обсуждать взгляды Бузины - мало его читал, не готов к этому. Но откуда вы взяли, что он нацист, не понятно. Или вы просто используете это как "культурное" ругательное слово?
Но могу сказать вашими же словами:
"Фаріон була нацистом і пропагандистом. І мала сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав її брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - Фаріон не в тюрмі".
Считаю политические убийства недопустимыми - в обе стороны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29596
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:14

  ЛАД написав:
  trololo написав:..........
Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі

Не буду обсуждать взгляды Бузины - мало его читал, не готов к этому. Но откуда вы взяли, что он нацист, не понятно. Или вы просто используете это как "культурное" ругательное слово?
Но могу сказать вашими же словами:
"Фаріон була нацистом і пропагандистом. І мала сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав її брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - Фаріон не в тюрмі".
Считаю политические убийства недопустимыми - в обе стороны.

Просто такова обьективная реальность. Они были и будут
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9933
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9136913791389139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Олежан і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6536)
21.07.2024 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.