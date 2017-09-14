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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 12:27
vitaliiangel написав:
Автомат, климат контроль, подушки безопасности
Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля
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UA
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Додано: Нед 21 лип, 2024 12:34
UA написав:
Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля
они все прекрасно понимают.
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 12:57
Xenon написав:
Что-то в последнее время со всех рашаутюгов про переговоры
Ось так вірніше, ви вже півроку носитесь з тим "що там захотіли болотяникі", може вам треба менше лазити по смітникам?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:04
UA написав:
Я не осуждаю.
Кто виноват что вы такое хаваете дорогие сограждане?
ну он Мастер Слова сильный
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06
UA написав:
Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
эти бумажные крысы только на бумаге вояки
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:09
trololo написав:
..........
Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі
Не буду обсуждать взгляды Бузины - мало его читал, не готов к этому. Но откуда вы взяли, что он нацист, не понятно. Или вы просто используете это как "культурное" ругательное слово?
Но могу сказать вашими же словами:
"Фаріон була нацистом і пропагандистом. І мала сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав її брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - Фаріон не в тюрмі".Считаю политические убийства недопустимыми - в обе стороны.
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ЛАД
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:14
ЛАД написав: trololo написав:
..........
Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі
Не буду обсуждать взгляды Бузины - мало его читал, не готов к этому. Но откуда вы взяли, что он нацист, не понятно. Или вы просто используете это как "культурное" ругательное слово?
Но могу сказать вашими же словами:
"Фаріон була нацистом і пропагандистом. І мала сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав її брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - Фаріон не в тюрмі".Считаю политические убийства недопустимыми - в обе стороны.
Просто такова обьективная реальность. Они были и будут
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Investor_K
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