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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91379138913991409141>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:27

  vitaliiangel написав:Автомат, климат контроль, подушки безопасности





Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:34

  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля


они все прекрасно понимают.
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 12:57

  Xenon написав:Что-то в последнее время со всех рашаутюгов про переговоры


Ось так вірніше, ви вже півроку носитесь з тим "що там захотіли болотяникі", може вам треба менше лазити по смітникам?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Я не осуждаю.
Кто виноват что вы такое хаваете дорогие сограждане?


ну он Мастер Слова сильный
если вс' что он проповедует пропускать через сито сомнения и анализа, то поучиться есть чему
а не как тот несчастный хлопчик из Керчи, доверившийся полностью Фарион
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 21 лип, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.

эти бумажные крысы только на бумаге вояки
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:23

  Andrey2512 написав:
Согласится ли на это Рашка? Так как они дофига вкладывают бабла в оккупированные территории, будто добровольно уже ничего отдавать не будут.

:mrgreen: вкладують?
https://transphoto.org/city/151/
18.01.2023 Підприємство ДКП "Луганськелектротранс" ліквідовано.
02.08.2022 В городе демонтирована вся контактная сеть электротранспорта
19.07.2022 Тролейбусний рух припинено.
26.06.2022 Повністю демонтовано контактну мережу трамвая, знято навіть хомути для кріплення поперечних розтяжок. Розпочато демонтаж контактної мережі тролейбуса. На сьогодні можливим є тільки рух маршрутом № 52, а також по лінії вулицєю 50-річчя утворення СРСР для сполучення з тролейбусним депо.
25.01.2022 Луганскому троллейбусу 60 лет!


Історія успіху просто :D , просто перестань займатися проросійською пропагандою тут, товарищь Andrey2512.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:34

  Олежан написав:
  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.

эти бумажные ..... только на бумаге .....

это всё объясняет.
идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать.

попытайтесь их наконец понять. проявите хоть каплю сострадания
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать


почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:42

  Hotab написав:UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?


«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.

ви прямо як бєрія))
ніхто вам не потрібен, ні інвестори, ні інженери
ідеальний світ: тцк, мєнти і депутати
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:ви прямо як бєрія))


зря Вы так
Берия как раз был инженером, проектным менеджером типа современных айтишных
гнобил сталинских генералов-мясников сильно
Я в 90-х читал оуновскй самиздат весны 1953 (я и Бузину читал, и уна-унсо и оун-упа, а не только видосики стерненки)
очень хвалили Берию за проекты реформ и практические шаги коренизации(украинизации) союзных республик
типа два претендента на трон сталинский клоун Хрущнв и реформатор Берия
Если победит Берия, то можно будет решить вопрос независимости Украины политически
fox767676
 
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