UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК. Они не знают как ботинки в крови липнут. Мудаки бля
они все прекрасно понимают. потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться. хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти.
18.01.2023 Підприємство ДКП "Луганськелектротранс" ліквідовано. 02.08.2022 В городе демонтирована вся контактная сеть электротранспорта 19.07.2022 Тролейбусний рух припинено. 26.06.2022 Повністю демонтовано контактну мережу трамвая, знято навіть хомути для кріплення поперечних розтяжок. Розпочато демонтаж контактної мережі тролейбуса. На сьогодні можливим є тільки рух маршрутом № 52, а також по лінії вулицєю 50-річчя утворення СРСР для сполучення з тролейбусним депо. 25.01.2022 Луганскому троллейбусу 60 лет!
Історія успіху просто , просто перестань займатися проросійською пропагандою тут, товарищь Andrey2512.
зря Вы так Берия как раз был инженером, проектным менеджером типа современных айтишных гнобил сталинских генералов-мясников сильно Я в 90-х читал оуновскй самиздат весны 1953 (я и Бузину читал, и уна-унсо и оун-упа, а не только видосики стерненки) очень хвалили Берию за проекты реформ и практические шаги коренизации(украинизации) союзных республик типа два претендента на трон сталинский клоун Хрущнв и реформатор Берия Если победит Берия, то можно будет решить вопрос независимости Украины политически