Демагогія? Добре, чому тоді у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях протягом років незалежності не було і натяку (чи була якась пародія) на польський/румунський/угорський сепаратизм? Та тому, що там нема в достатній кількості носіїв тієї ідентичності, а є чіткий мовний бар'єр. А чому у Криму, Донбасі, Харкові, Одесі... бігали і кричали - расєя ввєді? Та тому що у переважної більшості там російська ідентичність, тому що за усі роки незалежності держава не змогла навіть на відсоток зменшити інтеграцію цих частин України в руській мір. Новини усі - з рфії, фільми, музика, цитати на форумах - все звідти, це 100% інтеграція в рускій мір, а українська мова для них (як і будь-яка інша слов'янська) - теляча, україномовні - недоумкуваті селюки, рагулі, свідоміти (пригадайте "смішні" сценки кварталу95)... Тому і війна, тому і перемога України навіть якщо станеться, без вирішення питання ідентичності буде тимчасовою.
Идентичность и язык не совпадающие вещи. И в 2014 первыми заговорили о возможности отделения и неподчинении центральной власти как раз западные области. В вашем изложении вы говорите уже не о необходимости знания украинского языка, а о необходимости незнания - "чіткий мовний бар'єр" - других языков. Понятное дело, когда народ "в стойле", управлять легче. Но сегодня споры на эту тему ведут только у расколу общества.
trololo написав:.......... Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі
Не буду обсуждать взгляды Бузины - мало его читал, не готов к этому. Но откуда вы взяли, что он нацист, не понятно. Или вы просто используете это как "культурное" ругательное слово? Но могу сказать вашими же словами: "Фаріон була нацистом і пропагандистом. І мала сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав її брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - Фаріон не в тюрмі". Считаю политические убийства недопустимыми - в обе стороны.
Просто такова обьективная реальность. Они были и будут
Согласен. Но недопустимо признавать их возможным методом политической борьбы.
Бетон написав:идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать
почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки
на среднюю ЗП по стране гляньте...
чего тогда не хотят идти в ЗСУ, где зп выше в несколько раз нафига кошмарить средний класс с доходами 3-6 тис $, если даже люди с зп в 500 $ не хотят идти на 1-2 тис $ олигархи + средний класс могли бы скинуться на ударный кулак из молодых-бодрых негров с зп 2-3 тис куо
fox767676 написав:почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки
на среднюю ЗП по стране гляньте...
чего тогда не хотят идти в ЗСУ, где зп выше в несколько раз нафига кошмарить средний класс с доходами 3-6 тис $, если даже люди с зп в 500 $ не хотят идти на 1-2 тис $ олигархи + средний класс могли бы скинуться на ударный кулак из молодых-бодрых негров с зп 2-3 тис куо
Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать. Но с набором "иностранных специалистов" и у москалей процесс так себе идет. Средний класс? - так ровно об этом тут недавно писали - эБронь. Но зеля не рискнул.