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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9138913991409141>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:54

Бетон

ні інвестори, ні інженери


Хто з них UA?

Якщо що, ви треба. Але вам треба отак зробити.

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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:57

BIGor



просто перестань займатися проросійською пропагандою тут, товарищь Andrey2512.



Андрюха силовик, живший і виїхавши з окупованих територій в тил. Він хоче / не хоче, а шукає там позитивні зміни. Але їх нема. Але він шукає. Якщо знайде - поїде піднімати з колін ДНР.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:11

  fox767676 написав:
  Бетон написав:идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать


почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки

на среднюю ЗП по стране гляньте...
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:16

барабашов

в горах за Южным Бугом


В художньому ліцеї географія була факультативно?


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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:21

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:[youtube]Ysi2d9gDQzw...

Демагогия чистейшей воды.

Демагогія?
Добре, чому тоді у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях протягом років незалежності не було і натяку (чи була якась пародія) на польський/румунський/угорський сепаратизм? Та тому, що там нема в достатній кількості носіїв тієї ідентичності, а є чіткий мовний бар'єр.
А чому у Криму, Донбасі, Харкові, Одесі... бігали і кричали - расєя ввєді? Та тому що у переважної більшості там російська ідентичність, тому що за усі роки незалежності держава не змогла навіть на відсоток зменшити інтеграцію цих частин України в руській мір. Новини усі - з рфії, фільми, музика, цитати на форумах - все звідти, це 100% інтеграція в рускій мір, а українська мова для них (як і будь-яка інша слов'янська) - теляча, україномовні - недоумкуваті селюки, рагулі, свідоміти (пригадайте "смішні" сценки кварталу95)...
Тому і війна, тому і перемога України навіть якщо станеться, без вирішення питання ідентичності буде тимчасовою.

Идентичность и язык не совпадающие вещи.
И в 2014 первыми заговорили о возможности отделения и неподчинении центральной власти как раз западные области.
В вашем изложении вы говорите уже не о необходимости знания украинского языка, а о необходимости незнания - "чіткий мовний бар'єр" - других языков. Понятное дело, когда народ "в стойле", управлять легче.
Но сегодня споры на эту тему ведут только у расколу общества.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:23

  Investor_K написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:..........
Бузина був нацистом і пропагандистом. І мав сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав його брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - бузина не в тюрмі

Не буду обсуждать взгляды Бузины - мало его читал, не готов к этому. Но откуда вы взяли, что он нацист, не понятно. Или вы просто используете это как "культурное" ругательное слово?
Но могу сказать вашими же словами:
"Фаріон була нацистом і пропагандистом. І мала сидіти в тюрмі. Поскільки чи система в нам дуже мякенька відносно таких покидьків, хто не витримав її брехню (яка в т.ч. призвела до війни) - Фаріон не в тюрмі".
Считаю политические убийства недопустимыми - в обе стороны.

Просто такова обьективная реальность. Они были и будут

Согласен.
Но недопустимо признавать их возможным методом политической борьбы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:25

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать


почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки

на среднюю ЗП по стране гляньте...


чего тогда не хотят идти в ЗСУ, где зп выше в несколько раз
нафига кошмарить средний класс с доходами 3-6 тис $,
если даже люди с зп в 500 $ не хотят идти на 1-2 тис $
олигархи + средний класс могли бы скинуться на ударный кулак из молодых-бодрых негров с зп 2-3 тис куо
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:26

  fox767676 написав:
  Бетон написав:идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать


почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки

"орды людоедов из Африки" почему-то не рвутся воевать в Украине. Ни за одну из сторон.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:36

  ЛАД написав:Идентичность и язык не совпадающие вещи.
И в 2014 первыми заговорили о возможности отделения и неподчинении центральной власти как раз западные области.

Заговорили за відділення від чого, та нєподчінєніє центральній владі це кому саме?
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  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки

на среднюю ЗП по стране гляньте...


чего тогда не хотят идти в ЗСУ, где зп выше в несколько раз
нафига кошмарить средний класс с доходами 3-6 тис $,
если даже люди с зп в 500 $ не хотят идти на 1-2 тис $
олигархи + средний класс могли бы скинуться на ударный кулак из молодых-бодрых негров с зп 2-3 тис куо

Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать. Но с набором "иностранных специалистов" и у москалей процесс так себе идет.
Средний класс? - так ровно об этом тут недавно писали - эБронь. Но зеля не рискнул.
_hunter
 
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