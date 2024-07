По-перше, ви повинні розуміти, що оприлюднене Джонсоном це НЕ план Трампа. От така фігня, малята. Сказати точно чи Джонсон просто такий дипломат і не каже, що це план Трампа, чи намагається створити якусь нову реальність, де Трампу доведеться існувати, мені складно.Але після цієї фрази, починається сам план: "I stress that I cannot be sure exactly what he would do, if elected. But this is what he could do".Що українською буде: "Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би так, якби був обраний. Але це те, ЩО ВІН МІГ БИ ЗРОБИТИ".Тобто це можна трактувати, як думки Джонсона за результатами розмови з Трампом. А не як план самого Трампа.