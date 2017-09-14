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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 913991409141914291439144>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать.


проблемы возникнут быстрее чем они могут подумать
мозг у них слабоват уже просчитать что-то больше чем на шаг вперед
будут экскурсии по их украинским маеткам, а иностранные пойдут под консульства\торгпредства если прдолжат в том же духе
хотя слышал что коломойский,боголюбский, жеваго скинулись в фонд трампа
хоть что-то
а пинчук наверное в оба, но сначала бидону
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:12

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать.


проблемы возникнут быстрее чем они могут подумать
мозг у них слабоват уже просчитать что-то больше чем на шаг вперед
будут экскурсии по их украинским маеткам, а иностранные пойдут под консульства\торгпредства если прдолжат в том же духе
хотя слышал что коломойский,боголюбский, жеваго скинулись в фонд трампа
хоть что-то
а пинчук наверное в оба, но сначала бидону

каа говорится - побачымо
Пока нарид в бурятов верит :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:16

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
чего тогда не хотят идти в ЗСУ, где зп выше в несколько раз
нафига кошмарить средний класс с доходами 3-6 тис $,
если даже люди с зп в 500 $ не хотят идти на 1-2 тис $
олигархи + средний класс могли бы скинуться на ударный кулак из молодых-бодрых негров с зп 2-3 тис куо

Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать. Но с набором "иностранных специалистов" и у москалей процесс так себе идет.
Средний класс? - так ровно об этом тут недавно писали - эБронь. Но зеля не рискнул.

дик, аватари, і даром скоріше за все не дуже і потрібні, крім виконнання мобплану
а спеціалісти і на цивілці достатньо заробляють
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:22

  BIGor написав:
  ЛАД написав:"Киев - мать городов русских"?
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег:
И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].

Як завжди ЛАД забув додати джерело свого висеру

«Повести временных лет», по-вашему, это высер?
Цитировал я отсюда - http://surl.li/nsgcjl. Ссылку не дал, т.к. считал, что это общеизвестный факт. Оказывается, что для некоторых "продвинутых айтишников" это не так.
Если у вас плохо с русским языком, могу дать ссылку на укр. Вики - http://surl.li/mqgusq
«Ма́ти города́м ру́ським» — перифраз з давньоруської літератури, вислів князя Олега, який використовується для позначення Києва. Найбільш відомий за фрагментом статті 882 року Повісті врем'яних літ:


Въ лѣто 6390 … [и] сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Києвѣ . и реч Ѡлегъ се буди мт҃и градомъ рускими.[1]

У РІК 6390 [882]… І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

Выбрал цитату из русской Вики, т.к. она чуть подробнее.

Так вы уже обновили данные в ТЦК?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:25

  Xenon написав:мирний план від Трампа
❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail
Пропонується:
— Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф.
— Гарантується вступ України до ЄС та НАТО.
— Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США

Насправді це не від Трампа, а фантазії Джонсона:
По-перше, ви повинні розуміти, що оприлюднене Джонсоном це НЕ план Трампа. От така фігня, малята. Сказати точно чи Джонсон просто такий дипломат і не каже, що це план Трампа, чи намагається створити якусь нову реальність, де Трампу доведеться існувати, мені складно.
Але після цієї фрази, починається сам план: "I stress that I cannot be sure exactly what he would do, if elected. But this is what he could do".
Що українською буде: "Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би так, якби був обраний. Але це те, ЩО ВІН МІГ БИ ЗРОБИТИ".
Тобто це можна трактувати, як думки Джонсона за результатами розмови з Трампом. А не як план самого Трампа. https://news.telegraf.com.ua/ukr/blogi- ... listichnym

Ось такий переспів Паваротті, так що можна ні сильно покладати надії, ні вишукувати зраду.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фарион, бузина, кива...
дерзкий, эпатажный гонор, который вызывал сильные полярные мнения среди украинцев.
публичная личность без гос охраны, а изо рта несётся резонансный понос
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:33

del
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 21 лип, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:33

  ЛАД написав:«Повести временных лет», по-вашему, это высер?
Цитировал я отсюда - http://surl.li/nsgcjl. Ссылку не дал, т.к. считал, что это общеизвестный факт. Оказывается, что для некоторых "продвинутых айтишников" это не так.
Если у вас плохо с русским языком, могу дать ссылку на укр. Вики - http://surl.li/mqgusq
«Ма́ти города́м ру́ським» — перифраз з давньоруської літератури, вислів князя Олега, який використовується для позначення Києва. Найбільш відомий за фрагментом статті 882 року Повісті врем'яних літ:


Въ лѣто 6390 … [и] сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Києвѣ . и реч Ѡлегъ се буди мт҃и градомъ рускими.[1]

У РІК 6390 [882]… І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

Выбрал цитату из русской Вики, т.к. она чуть подробнее.

Так вы уже обновили данные в ТЦК?

Так "Руським" чи "Русским"? Русь чи Россия? Головою будете думати? Російська вікіпедія - ще те джерело. Вони не знають, що була Київська Русь. Замість нього росіяни придумали "Древнерруское государство". Читайте і далі російське лайно.

І до чого Вас висер про ТЦК?

Росіяни типу ЛАДа дуже люблять черпати інформацію в російських помийках. Очевидно результат на лице.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:39

  _hunter написав:каа говорится - побачымо
Пока нарид в бурятов верит :)


А ты не веришь в бурятов, но почему-то сбежал аж в Германию ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:39

BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.
ЛАД
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