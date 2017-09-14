_hunter написав:Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать.
проблемы возникнут быстрее чем они могут подумать мозг у них слабоват уже просчитать что-то больше чем на шаг вперед будут экскурсии по их украинским маеткам, а иностранные пойдут под консульства\торгпредства если прдолжат в том же духе хотя слышал что коломойский,боголюбский, жеваго скинулись в фонд трампа хоть что-то а пинчук наверное в оба, но сначала бидону
_hunter написав:Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать.
проблемы возникнут быстрее чем они могут подумать мозг у них слабоват уже просчитать что-то больше чем на шаг вперед будут экскурсии по их украинским маеткам, а иностранные пойдут под консульства\торгпредства если прдолжат в том же духе хотя слышал что коломойский,боголюбский, жеваго скинулись в фонд трампа хоть что-то а пинчук наверное в оба, но сначала бидону
каа говорится - побачымо Пока нарид в бурятов верит
fox767676 написав: чего тогда не хотят идти в ЗСУ, где зп выше в несколько раз нафига кошмарить средний класс с доходами 3-6 тис $, если даже люди с зп в 500 $ не хотят идти на 1-2 тис $ олигархи + средний класс могли бы скинуться на ударный кулак из молодых-бодрых негров с зп 2-3 тис куо
Олигархам это зачем? - они нарид с Долгом буссифицировать могут. Как возникнут серьезные проблемы - будут что-то думать. Но с набором "иностранных специалистов" и у москалей процесс так себе идет. Средний класс? - так ровно об этом тут недавно писали - эБронь. Но зеля не рискнул.
дик, аватари, і даром скоріше за все не дуже і потрібні, крім виконнання мобплану а спеціалісти і на цивілці достатньо заробляють
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].
Як завжди ЛАД забув додати джерело свого висеру
«Повести временных лет», по-вашему, это высер? Цитировал я отсюда - http://surl.li/nsgcjl. Ссылку не дал, т.к. считал, что это общеизвестный факт. Оказывается, что для некоторых "продвинутых айтишников" это не так. Если у вас плохо с русским языком, могу дать ссылку на укр. Вики - http://surl.li/mqgusq
«Ма́ти города́м ру́ським» — перифраз з давньоруської літератури, вислів князя Олега, який використовується для позначення Києва. Найбільш відомий за фрагментом статті 882 року Повісті врем'яних літ:
Въ лѣто 6390 … [и] сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Києвѣ . и реч Ѡлегъ се буди мт҃и градомъ рускими.[1]
У РІК 6390 [882]… І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».
Выбрал цитату из русской Вики, т.к. она чуть подробнее.
Xenon написав:мирний план від Трампа ❗️Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа — Daily Mail Пропонується: — Повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року, залишаючи Крим під контролем рф. — Гарантується вступ України до ЄС та НАТО. — Українська армія замінить близько 70 000 американських солдатів на базах США в ЄС, що значно заощадить кошти США
Насправді це не від Трампа, а фантазії Джонсона:
По-перше, ви повинні розуміти, що оприлюднене Джонсоном це НЕ план Трампа. От така фігня, малята. Сказати точно чи Джонсон просто такий дипломат і не каже, що це план Трампа, чи намагається створити якусь нову реальність, де Трампу доведеться існувати, мені складно. Але після цієї фрази, починається сам план: "I stress that I cannot be sure exactly what he would do, if elected. But this is what he could do". Що українською буде: "Я підкреслюю, що я не можу бути впевненим, що саме він робив би так, якби був обраний. Але це те, ЩО ВІН МІГ БИ ЗРОБИТИ". Тобто це можна трактувати, як думки Джонсона за результатами розмови з Трампом. А не як план самого Трампа. https://news.telegraf.com.ua/ukr/blogi- ... listichnym
Ось такий переспів Паваротті, так що можна ні сильно покладати надії, ні вишукувати зраду.
ЛАД написав:«Повести временных лет», по-вашему, это высер? Цитировал я отсюда - http://surl.li/nsgcjl. Ссылку не дал, т.к. считал, что это общеизвестный факт. Оказывается, что для некоторых "продвинутых айтишников" это не так. Если у вас плохо с русским языком, могу дать ссылку на укр. Вики - http://surl.li/mqgusq
«Ма́ти города́м ру́ським» — перифраз з давньоруської літератури, вислів князя Олега, який використовується для позначення Києва. Найбільш відомий за фрагментом статті 882 року Повісті врем'яних літ:
Въ лѣто 6390 … [и] сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Києвѣ . и реч Ѡлегъ се буди мт҃и градомъ рускими.[1]
У РІК 6390 [882]… І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».
Выбрал цитату из русской Вики, т.к. она чуть подробнее.
Так вы уже обновили данные в ТЦК?
Так "Руським" чи "Русским"? Русь чи Россия? Головою будете думати? Російська вікіпедія - ще те джерело. Вони не знають, що була Київська Русь. Замість нього росіяни придумали "Древнерруское государство". Читайте і далі російське лайно.
І до чого Вас висер про ТЦК?
Росіяни типу ЛАДа дуже люблять черпати інформацію в російських помийках. Очевидно результат на лице.