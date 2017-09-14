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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91409141914291439144>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зачем самоустраняться в исторической роли Киева?
Почему не позиционировать себя первоисточником и началом.
если какой-то летописец назвал нас прародителем городов русских - типа матерью, использовать это в свою пользу - позиционировать себя высшей расой с лозунгом : я тебя родил я тебя и убью

русский - это корявый диалект украинского.
москва - провинция Киева
и тд
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:46

  Бетон написав:зачем самоустраняться в исторической роли Киева?
Почему не позиционировать себя первоисточником и началом.
если какой-то летописец назвал нас прародителем городов русских - типа матерью, использовать это в свою пользу - позиционировать себя высшей расой с лозунгом : я тебя родил я тебя и убью

"Київ Москву хрестив, Київ Москву і відспіває"

Только именно городов русских, а не мокшанских )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:47

  ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.

А твои зятья обновили данные в ТЦК ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:49

  pesikot написав:
  _hunter написав:каа говорится - побачымо
Пока нарид в бурятов верит :)


А ты не веришь в бурятов, но почему-то сбежал аж в Германию ))

я тебе уже писал, вроде - я не от бурятов...
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:00

  _hunter написав:эБронь. Но зеля не рискнул.

но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:05

  fox767676 написав:
  _hunter написав:эБронь. Но зеля не рискнул.

но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет

Средний класс, ты на Майдане на какой стороне был ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:09

  ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.

Ти воєнком? Якщо ні - то іди в сраку російська тварина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:10

  fox767676 написав:
  _hunter написав:эБронь. Но зеля не рискнул.

но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет

повторюсь: для среднего класса вполне хватает бурятов.
Касательно "боится" - перефразирую классика "кто ж его посадит - он же найвэлычнишый". :D По последним соц-опросам - нарид не рискует менять коня на переправе.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:15

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:эБронь. Но зеля не рискнул.

но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет

повторюсь: для среднего класса вполне хватает бурятов.

Действительно, бурятов "не было".
И в Ивановке под Черниговом их "не было".
Кстати, в Ивановке под Черниговом даже ДНР были

Это же всё страшилки и пугалки ) Как ты пишешь

Но почему-то ты это пишешь из Германии, а не из Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:20

  trololo написав:А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно. незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.

Так Ви так і не відповіли, який маєте статус щодо військового обов'язку.
Військовозобов'язаний, броня, відстрочка, 60+ і.т.д.?

Так щоб розуміти, позицію і мотивацію в одобрямс. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 21 лип, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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