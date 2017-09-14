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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:41
зачем самоустраняться в исторической роли Киева?
Почему не позиционировать себя первоисточником и началом.
если какой-то летописец назвал нас прародителем городов русских - типа матерью, использовать это в свою пользу - позиционировать себя высшей расой с лозунгом : я тебя родил я тебя и убью
русский - это корявый диалект украинского.
москва - провинция Киева
и тд
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Бетон
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:46
Бетон написав:
зачем самоустраняться в исторической роли Киева?
Почему не позиционировать себя первоисточником и началом.
если какой-то летописец назвал нас прародителем городов русских - типа матерью, использовать это в свою пользу - позиционировать себя высшей расой с лозунгом : я тебя родил я тебя и убью
"Київ Москву хрестив, Київ Москву і відспіває"
Только именно городов русских, а не мокшанских )
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pesikot
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:47
ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.
А твои зятья обновили данные в ТЦК ?
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pesikot
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:49
pesikot написав: _hunter написав:
каа говорится - побачымо
Пока нарид в бурятов верит
А ты не веришь в бурятов, но почему-то сбежал аж в Германию ))
я тебе уже писал, вроде - я не от бурятов...
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_hunter
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:00
_hunter написав:
эБронь. Но зеля не рискнул.
но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет
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fox767676
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:05
fox767676 написав: _hunter написав:
эБронь. Но зеля не рискнул.
но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет
Средний класс, ты на Майдане на какой стороне был ? )
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pesikot
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:09
ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.
Ти воєнком? Якщо ні - то іди в сраку російська тварина.
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BIGor
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:10
fox767676 написав: _hunter написав:
эБронь. Но зеля не рискнул.
но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет
повторюсь: для среднего класса вполне хватает бурятов.
Касательно "боится" - перефразирую классика "кто ж его посадит - он же найвэлычнишый".
По последним соц-опросам - нарид не рискует менять коня на переправе.
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_hunter
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:15
_hunter написав: fox767676 написав: _hunter написав:
эБронь. Но зеля не рискнул.
но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет
повторюсь: для среднего класса вполне хватает бурятов.
Действительно, бурятов "не было".
И в Ивановке под Черниговом их "не было".
Кстати, в Ивановке под Черниговом даже ДНР были
Это же всё страшилки и пугалки ) Как ты пишешь
Но почему-то ты это пишешь из Германии, а не из Украины
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pesikot
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:20
trololo написав:А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно.
незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.
Так Ви так і не відповіли, який маєте статус щодо військового обов'язку.
Військовозобов'язаний, броня, відстрочка, 60+ і.т.д.?
Так щоб розуміти, позицію і мотивацію в одобрямс.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Нед 21 лип, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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