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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:21
pesikot написав: _hunter написав: fox767676 написав:
но грантоедам - рискнул.
т.е. он боится каких-то неграмотных оборванцев, но не боится средний класс и меня? опрометчиво, и он еще пожалеет
повторюсь: для среднего класса вполне хватает бурятов.
Действительно, бурятов "не было".
...
Но почему-то ты это пишешь из Германии, а не из Украины
да были они, были - не волнуйся ты так
Но так-то народ и из-за укусов пчёл мрет - чо уж теперь?..
Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:31
_hunter написав:
Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.
Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:32
trololo написав:
Ви що дурак? Нацизм це коли перші особи росії кажуть, що українців не існує, а тому носіїв культури, мови - треба вбити. Нацизм це коли першим ділом після захоплення Маріуполя починають вилучати і палити всі українські книги, зносити пам'ятники, забирати дітей на промивку, забороняти українську мову.
А корупція це корупція, і до війни відношення не має. А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно. незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.
а чего мои ответы трут на тупые выпады?
"дурак, хочешь сдаться на милость бурятам"
А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:36
pesikot написав: _hunter написав:
Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.
Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
я бы ответил, но такие сообщения тут быстро трут
но намекну: на т начинается
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:36
fox767676 написав:
.........
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?
Как и все диванные патриоты.
+ основные аргументы хамство и оскорбления. На что-то большее ума не хватает.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:38
fox767676 написав: trololo написав:
Ви що дурак? Нацизм це коли перші особи росії кажуть, що українців не існує, а тому носіїв культури, мови - треба вбити. Нацизм це коли першим ділом після захоплення Маріуполя починають вилучати і палити всі українські книги, зносити пам'ятники, забирати дітей на промивку, забороняти українську мову.
А корупція це корупція, і до війни відношення не має. А примусова мобілізація населення, яке під загрозою винищення - це логічно і законно. незаконно було б здатись на милість нацистам. Ви чомусь думаєте, що вас би пожаліли як "свого"? Не пожаліли би. Знищення оточенного Маріуполя вщент разом з населенням тому доказ.
а чего мои ответы трут на тупые выпады?
"дурак, хочешь сдаться на милость бурятам"
А границы чего закрыты ? Чтобы народ оптом под бурятское иго загнать ?
Я даже писал тут, что если все так плохо, то готов идти в ЗСУ , но только под задачу прикрывать исход украинского населения до границ НАТО, попутно уничтожая инфраструктуру, чтобы не досталась врагу.
А "трололо" на что готов ? разгонять дешевенький патриотизм из ютюбчиков? бурятам видосик со стерненко ппоказать?
Он провоктатор обычный.
Он не понимает разницу в режимах, чем хуже нацисты от нквдистов.
Уже целый проспект называли в честь Бандеры, а он не понимает за что тот боролся
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:42
ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.
так судя по словам некоторых лиц не обновило данные 6 лямов. наглядно продемонстрировав что они думают про наше государство.
а точнее продемонстрировали что они думают про слоган - "воевать будут все". чет среди этих "всех" родственников нашей прокурорской, судовой и политической верхушки не заметно.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:44
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.
Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
я бы ответил, но такие сообщения тут быстро трут
но намекну: на т начинается
Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:44
Бетон написав:
Уже целый проспект называли в честь Бандеры, а он не понимает за что тот боролся
А за что боролся Бандера ?
Расскажи нам
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Додано: Нед 21 лип, 2024 16:45
pesikot написав: _hunter написав:
Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.
Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
тебе ответить по классике кто страшнее кацапской вши?
как раз себя так и ведет вся руководящая верхушка.
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