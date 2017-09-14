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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9141914291439144
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:47

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать

я бы ответил, но такие сообщения тут быстро трут :D
но намекну: на т начинается :D

Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать

как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит" :D
там букв не много - может догадаешся :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:49

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.

Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать


тебе ответить по классике кто страшнее кацапской вши?
как раз себя так и ведет вся руководящая верхушка.

Давай ответ, что может быть страшнее тех, кто пришёл тебя убивать

А "Руководящая верхушка", сразу чувствуется московский высер
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:51

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:я бы ответил, но такие сообщения тут быстро трут :D
но намекну: на т начинается :D

Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать

как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит" :D
там букв не много - может догадаешся :D

Нет, не догадливый я.
Обьясни

что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 16:57

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне

как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит" :D
там букв не много - может догадаешся :D

Нет, не догадливый я.
Обьясни

значит сорян :D повзрослеешь - может поймёшь...
_hunter
 
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  #<1 ... 9141914291439144
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