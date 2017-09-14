|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:47
pesikot написав: _hunter написав: pesikot написав:
Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
я бы ответил, но такие сообщения тут быстро трут
но намекну: на т начинается
Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит"
там букв не много - может догадаешся
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8134
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:49
tester7336 написав: pesikot написав: _hunter написав:
Как я тебе уже писал - есть в этой стране вещи пострашнее бурятов.
Ну так повтори ещё раз, что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
тебе ответить по классике кто страшнее кацапской вши?
как раз себя так и ведет вся руководящая верхушка.
Давай ответ, что может быть страшнее тех, кто пришёл тебя убивать
А "Руководящая верхушка", сразу чувствуется московский высер
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10040
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:51
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
я бы ответил, но такие сообщения тут быстро трут
но намекну: на т начинается
Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит"
там букв не много - может догадаешся
Нет, не догадливый я.
Обьясни
что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне, которые пришли убивать
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10040
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 21 лип, 2024 16:57
pesikot написав: _hunter написав: pesikot написав:
Ты пиши, пиши - что может быть страшнее в этой стране, чем буряты и прочие россияне
как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит"
там букв не много - может догадаешся
Нет, не догадливый я.
Обьясни
значит сорян
повзрослеешь - может поймёшь...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8134
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62940
|
|
|1493
|222053
|
|
|6076
|707288
|
|