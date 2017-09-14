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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:07
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит"
там букв не много - может догадаешся
Нет, не догадливый я.
Обьясни
значит сорян
повзрослеешь - может поймёшь...
Вот мы плавно и подошли к тому, что ты сбежал именно от бурятов.
Испугался и сбежал
И всё остальное, уже не имеет значение
Это черта любого сбежавшего, оправдывать собственный побег и искать всё плохое в стране, с которой сбежал
В твоем случае, это ТЦК
Только сбежал ты почти сразу, потому что, убивать буряты и прочие россияне, начали сразу
А ТЦК ты припёл уже потом
Так что, хоть ты и старый перец, но не взрослый и повзрослеть тебе уже не будет возможности ) селявуха такая )
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:11
pesikot написав: _hunter написав: pesikot написав:
Нет, не догадливый я.
Обьясни
значит сорян
повзрослеешь - может поймёшь...
Вот мы плавно и подошли к тому ...
Только сбежал ты почти сразу ...
Ты смотри! - а говорил "недогадливый"
Ты что-то перепутал, похоже - я максимально тянул. И, откровенно говоря - перетянул...
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 21 лип, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:13
Бетон написав: Hotab написав:UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?
«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.
ви прямо як бєрія))
ніхто вам не потрібен, ні інвестори, ні інженери
ідеальний світ: тцк, мєнти і депутати
Примерно в начале марта 2022 было пару ночей с температурой под минус 15 -20 под утро.
Конкретно тогда промерз и поехал с Горенки в арендную хату на Оболонь погретеся посушится и цветы полить по просьбе квартирантки.
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Я тогда немного загрустил, что у нас такие военные.
Войска рф были в 3 - 4 км от жд ветки на Запад. ДРГ под Васильковым были.
Клеши вокруг Киева сжимались.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:14
tester7336 написав:
они все прекрасно понимают.
UA написав:
Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти
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Якскраві приклади Будівельника з його синами і черешеньки-чоловіка Флер
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:17
Успіх написав: tester7336 написав:
они все прекрасно понимают.
UA написав:
Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти
.
Якскраві приклади Будівельника з його синами і черешеньки-чоловіка Флер
Долярчик, ты всегда любую московскую шваль будешь коментировать в положительном русле ...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:19
UA написав: Бетон написав: Hotab написав:UA А дотянет ли Украина до избрания Трампа?
«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.
ви прямо як бєрія))
ніхто вам не потрібен, ні інвестори, ні інженери
ідеальний світ: тцк, мєнти і депутати
Примерно в начале марта 2022 было пару ночей с температурой под минус 15 -20 под утро.
Конкретно тогда промерз и поехал с Горенки в арендную хату на Оболонь погретеся посушится и цветы полить по просьбе квартирантки.
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Я тогда немного загрустил, что у нас такие военные.
Войска рф были в 3 - 4 км от жд ветки на Запад. ДРГ под Васильковым были.
Клеши вокруг Киева сжимались.
ну он же нэвтик - это главное. А на фронте и без него разберутся.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:24
UA написав:
Примерно в начале марта 2022 было пару ночей с температурой под минус 15 -20 под утро.
Конкретно тогда промерз и поехал с Горенки в арендную хату на Оболонь погретеся посушится и цветы полить по просьбе квартирантки.
Не было таких температур в начале марта под Киевом
16.03.2022-17.03.2022 -10 где-то под Киевом видел сам
И это была холодная ночь. Мы все мёрзли
UA написав:
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Я тогда немного загрустил, что у нас такие военные.
А ты 2023 год с 2022 годом не перепутал ?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:26
_hunter написав: fox767676 написав: Бетон написав:
идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать
почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки
на среднюю ЗП по стране гляньте...
Я запитав у гугла і він видав 529дол/міс
Ого!
Але ж є і такі місця, де 60-80дол/на міс. платять.
То може звідти набрати чінгачкуків, щоб відсвічували в тєплік і підмінили за лопатою артилерійського професіонала Успіха?
А що, як-не-як, а майже 29міс. в ЗСУ, де з яких 27міс. провів в напів-гарячих і гарячих точках!
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:27
UA
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Так а что именно в этом плохого?
Что менял гривну на валюту? Так я до сих пор это делаю.
Что был в марте 3 дня в Румынии на заводе Airbus в Брашов ? Так тоже до сих пор там иногда бываю. Что не так то?
Тут же ключевое что делал я за исключением этих 3 дней марта остальные 27 дней марта, а потом апреля, мая и дальше, , а что ты делал и делаешь полезного для воюющей страны вот уже 2.5 года?
Иди сюда, украинчик, рассказывай. _hunter
ну он же нэвтик - это главное.
Не могут же все по липовым документах , как Хантер бросать страну
«Забота о детях, а так бы я ого как защищал»
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 лип, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:33
pesikot написав:
будешь коментировать
Коментую факти.
Бо, правильно тут один(не пам'ятаю хто саме)був написав, що: "чим людина далі від фронту, тим вона більше хоче кордонів 91го!"©
А головне - хоче ці кордони чужими руками повертати, а не своїми, чи руками своїх родичів!
Чого ж дивуватись депутатам, якщо ж прості пересічні - теж не хочуть/не горять патріотичним бажанням: "За Україну, за її волю, за наше щастя, за народ!"©
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