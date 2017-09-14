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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 914291439144914591469147>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:07

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:как гласит народная мудрость - "если нужно объяснять - наверное, объяснять не стоит" :D
там букв не много - может догадаешся :D

Нет, не догадливый я.
Обьясни

значит сорян :D повзрослеешь - может поймёшь...

Вот мы плавно и подошли к тому, что ты сбежал именно от бурятов.
Испугался и сбежал

И всё остальное, уже не имеет значение
Это черта любого сбежавшего, оправдывать собственный побег и искать всё плохое в стране, с которой сбежал

В твоем случае, это ТЦК

Только сбежал ты почти сразу, потому что, убивать буряты и прочие россияне, начали сразу
А ТЦК ты припёл уже потом

Так что, хоть ты и старый перец, но не взрослый и повзрослеть тебе уже не будет возможности ) селявуха такая )
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:11

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Нет, не догадливый я.
Обьясни

значит сорян :D повзрослеешь - может поймёшь...

Вот мы плавно и подошли к тому ...

Только сбежал ты почти сразу ...

Ты смотри! - а говорил "недогадливый" :D

Ты что-то перепутал, похоже - я максимально тянул. И, откровенно говоря - перетянул...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 21 лип, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:13

  Бетон написав:
  Hotab написав:UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?


«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.

ви прямо як бєрія))
ніхто вам не потрібен, ні інвестори, ні інженери
ідеальний світ: тцк, мєнти і депутати

Примерно в начале марта 2022 было пару ночей с температурой под минус 15 -20 под утро.
Конкретно тогда промерз и поехал с Горенки в арендную хату на Оболонь погретеся посушится и цветы полить по просьбе квартирантки.
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Я тогда немного загрустил, что у нас такие военные.
Войска рф были в 3 - 4 км от жд ветки на Запад. ДРГ под Васильковым были.
Клеши вокруг Киева сжимались.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:14

  tester7336 написав:
  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля


они все прекрасно понимают.
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти.

Якскраві приклади Будівельника з його синами і черешеньки-чоловіка Флер :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:17

  Успіх написав:
  tester7336 написав:
  UA написав:Пускай посмотрят местные загоняльщики в ТЦК.
Они не знают как ботинки в крови липнут.
Мудаки бля


они все прекрасно понимают.
потому и загоняют что бы самим или их родственникам там не оказаться.
хоть один из местных заганял написал - что смотрите на меня я или мои сыновья пошли в штурмовики. нет. они только рассказывают почему они не могут идти.

Якскраві приклади Будівельника з його синами і черешеньки-чоловіка Флер :mrgreen:

Долярчик, ты всегда любую московскую шваль будешь коментировать в положительном русле ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:19

  UA написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:UA
А дотянет ли Украина до избрания Трампа?

«Киев за 3 дня»?
Чи ви особисто за себе переймаєтесь, що можете не дотягнути? Закопаєм, не велика втрата.

ви прямо як бєрія))
ніхто вам не потрібен, ні інвестори, ні інженери
ідеальний світ: тцк, мєнти і депутати

Примерно в начале марта 2022 было пару ночей с температурой под минус 15 -20 под утро.
Конкретно тогда промерз и поехал с Горенки в арендную хату на Оболонь погретеся посушится и цветы полить по просьбе квартирантки.
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Я тогда немного загрустил, что у нас такие военные.
Войска рф были в 3 - 4 км от жд ветки на Запад. ДРГ под Васильковым были.
Клеши вокруг Киева сжимались.

ну он же нэвтик - это главное. А на фронте и без него разберутся.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:24

  UA написав:Примерно в начале марта 2022 было пару ночей с температурой под минус 15 -20 под утро.
Конкретно тогда промерз и поехал с Горенки в арендную хату на Оболонь погретеся посушится и цветы полить по просьбе квартирантки.

Не было таких температур в начале марта под Киевом

16.03.2022-17.03.2022 -10 где-то под Киевом видел сам
И это была холодная ночь. Мы все мёрзли

  UA написав:Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
Я тогда немного загрустил, что у нас такие военные.

А ты 2023 год с 2022 годом не перепутал ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:26

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:идёт жестокая борьба на смерть - или они нас на фронт или сами поедут умирать


почему нет вин-вин варианта скинуться на орды людоедов из Африки

на среднюю ЗП по стране гляньте...

Я запитав у гугла і він видав 529дол/міс :shock:
Ого!
Але ж є і такі місця, де 60-80дол/на міс. платять.
То може звідти набрати чінгачкуків, щоб відсвічували в тєплік і підмінили за лопатою артилерійського професіонала Успіха? :lol: :D
А що, як-не-як, а майже 29міс. в ЗСУ, де з яких 27міс. провів в напів-гарячих і гарячих точках! :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:27

UA
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.


Так а что именно в этом плохого?
Что менял гривну на валюту? Так я до сих пор это делаю.
Что был в марте 3 дня в Румынии на заводе Airbus в Брашов ? Так тоже до сих пор там иногда бываю. Что не так то? :mrgreen:

Тут же ключевое что делал я за исключением этих 3 дней марта остальные 27 дней марта, а потом апреля, мая и дальше, , а что ты делал и делаешь полезного для воюющей страны вот уже 2.5 года? :lol:

Иди сюда, украинчик, рассказывай. :D
_hunter

ну он же нэвтик - это главное.


Не могут же все по липовым документах , как Хантер бросать страну :mrgreen:
«Забота о детях, а так бы я ого как защищал» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лип, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:33

  pesikot написав:будешь коментировать
Коментую факти.
Бо, правильно тут один(не пам'ятаю хто саме)був написав, що: "чим людина далі від фронту, тим вона більше хоче кордонів 91го!"©
А головне - хоче ці кордони чужими руками повертати, а не своїми, чи руками своїх родичів!

Чого ж дивуватись депутатам, якщо ж прості пересічні - теж не хочуть/не горять патріотичним бажанням: "За Україну, за її волю, за наше щастя, за народ!"©
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  #<1 ... 914291439144914591469147>
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