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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:36
pesikot написав:
Давай ответ, что может быть страшнее тех, кто пришёл тебя убивать
А "Руководящая верхушка", сразу чувствуется московский высер
чувствуется зловонный душок от того которому не грозит пойти на фронт.
готов всех отправить на фронт кроме себя бесценного.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:41
BIGor написав: ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.
Ти воєнком? Якщо ні - то іди в сраку російська тварина.
То що - тепер на запитання: " чи оновив ти дані в ТЦК?" дають в морду?))
Наче ж просте-простесеньке питання...?
Що в ньому такого?
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:45
Успіх написав: pesikot написав:
будешь коментировать
Коментую факти.
Бо, правильно тут один(не пам'ятаю хто саме)був написав, що: "чим людина далі від фронту, тим вона більше хоче кордонів 91го!"©
Это тоже московские нарративы, а ты их слушаешь
И считаешь, что это правда
Успіх написав:Чого ж дивуватись депутатам
, якщо ж прості пересічні - теж не хочуть/не горять патріотичним бажанням: "За Україну, за її волю, за наше щастя, за народ!"©
А це до чого ?
До чого тут депутати ?
Ти власну родину захищаєшь
Якщо не будешь захищати на Донбасі, то будешь у Львові
це навіть з 9 класами можно зрозуміти
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:46
Успіх написав: BIGor написав: ЛАД написав:BIGor
Повторяю вопрос - так вы уже обновили данные в ТЦК?
И это не "высер", а требование закона государства, гражданином которого вы являетесь.
Ти воєнком? Якщо ні - то іди в сраку російська тварина.
То що - тепер на запитання: " чи оновив ти дані в ТЦК?" дають в морду?))
Наче ж просте-простесеньке питання...?
Що в ньому такого?
А ти у ЛАД
а про це запитай
У нього ж 2 зятя )
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:48
tester7336 написав: pesikot написав:
Давай ответ, что может быть страшнее тех, кто пришёл тебя убивать
А "Руководящая верхушка", сразу чувствуется московский высер
чувствуется зловонный душок от того которому не грозит пойти на фронт.
готов всех отправить на фронт кроме себя бесценного.
Ось вона московська консера, одразу вибухнула
І "отправить на фронт", знову себе викрив
То чекаю відповідь на запитання
"что может быть страшнее тех, кто пришёл тебя убивать" ?
І факти, що я колись, когось хотів відправити на війну ? )
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 21 лип, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:48
Успіх написав:
Наче ж просте-простесеньке питання...?
Що в ньому такого?
просто після оновлення даних підуть повістки на ВЛК.
а кожен розуміє що повістка на ВЛК = піти на фронт. але разом з цим кожен розуміє що повістки не будуть приходити провладним прихлєбатєлям та пропєтлявшим різними способами. тому той хто розуміє що йому реально може прийти повістка сидить мовчки. а от гниди саме й запитують. тому зразу й в морду. бо гнида.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:49
pesikot написав: tester7336 написав: pesikot написав:
Давай ответ, что может быть страшнее тех, кто пришёл тебя убивать
А "Руководящая верхушка", сразу чувствуется московский высер
чувствуется зловонный душок от того которому не грозит пойти на фронт.
готов всех отправить на фронт кроме себя бесценного.
Ось вона московська консера, одразу вибухнула
І "отправить на фронт", знову себе викрив
Факти, що я колись, когось хотів відправити на війну ? )
в тебе це викликає посмішку? зразу видно гниду яка не піде на фронт
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:51
tester7336 написав: pesikot написав:
Ось вона московська консера, одразу вибухнула
І "отправить на фронт", знову себе викрив
Факти, що я колись, когось хотів відправити на війну ? )
в тебе це викликає посмішку? зразу видно гниду яка не піде на фронт
Фактів немає, ти звичайне московське брехло ...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:52
Hotab написав:UA
_hunter
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
ну он же нэвтик - это главное.
Не могут же все по липовым документах , как Хантер бросать страну
Снова это петросянство про документы...
А с точки зрения "затыкать дыры в окопах" особой разницы нет - что в тылу "типа в зсу" числиться, что в "моб-резерве"... - как "кто-то" тут писал - мои контакты у военкома есть...
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 21 лип, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 17:52
tester7336 написав: Успіх написав:
Наче ж просте-простесеньке питання...?
Що в ньому такого?
просто після оновлення даних підуть повістки на ВЛК.
а кожен розуміє що повістка на ВЛК = піти на фронт. але разом з цим кожен розуміє що повістки не будуть приходити провладним прихлєбатєлям та пропєтлявшим різними способами. тому той хто розуміє що йому реально може прийти повістка сидить мовчки. а от гниди саме й запитують. тому зразу й в морду. бо гнида.
Якийсь гугло-переклад тупої московської консерви )
Яку викрили і яка почала істерити ))
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