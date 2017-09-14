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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9144914591469147>
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 17:54

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Ось вона московська консера, одразу вибухнула

І "отправить на фронт", знову себе викрив

Факти, що я колись, когось хотів відправити на війну ? )


в тебе це викликає посмішку? зразу видно гниду яка не піде на фронт

Фактів немає, ти звичайне московське брехло ...


тобто заперечень, що в тебе викликає посмішку приход іншим повістки, не викликає? значить з гнидою я не помилився. в саму точічку.

ЗІ
докази будуть що я "звичайне московське брехло"
чи як каже детройд - одні фантазії?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:04

Рука-лице©))

  tester7336 написав:
  Успіх написав:Наче ж просте-простесеньке питання...?
Що в ньому такого?


просто після оновлення даних підуть повістки на ВЛК.
а кожен розуміє що повістка на ВЛК = піти на фронт. але разом з цим кожен розуміє що повістки не будуть приходити провладним прихлєбатєлям та пропєтлявшим різними способами. тому той хто розуміє що йому реально може прийти повістка сидить мовчки. а от гниди саме й запитують. тому зразу й в морду. бо гнида.
Щось в цьому є! :mrgreen:
А то он Будівельник на диво дуже бадьорий і самовпевнений щодо себе і своїх синів🤔
Наче й оновив дані він і його сини, але проглядується нотка "я і вони 100% не підемо!" ;)

Як і Флер тут горлала про кордони 91го і всіх на фронт, а потім виявляється, що її чоловік то пішов на роботу, де його забронювали!
Тобто, СПЕЦІАЛЬНО залишив прибуткову роботу на СТО, а влаштувався на іншу заради бронювання!!! :lol:

То звичайно, що при таких обставинах можна і далі горлати - "всіх на фронт і ніякого РПВ!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:05

_hunter

Снова это петросянство про документы..


А что, ты стал дальнобоем постфактум, или что-то положительно изменилось с твоими документами на выезд? :lol:


А с точки зрения "затыкать дыры в окопах" особой разницы нет - что в тылу "типа в зсу" числиться,



Не надо примазывать себя к чему-то мало мальски полезному в воюющей стране.

ЗСУ - это не только «дыры в окопах». И все эти «ЗСУ не в окопах» тоже необходимы. Или уже не нужна авиация, ПВО и многие другие??
Но только ты и не авиация, и не ПВО, а обычный бигунець по липовым документам. Потому знай свое место трусливого бигунця, оно всегда будет жалким и ничтожным.
:mrgreen: :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:09

Секретний агент в секретному тилу)))

  _hunter написав:
  Hotab написав:UA
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.



_hunter

ну он же нэвтик - это главное.


Не могут же все по липовым документах , как Хантер бросать страну :mrgreen:

Снова это петросянство про документы... :D А с точки зрения "затыкать дыры в окопах" особой разницы нет - что в тылу "типа в зсу" числиться, что в "моб-резерве"... - как "кто-то" тут писал - мои контакты у военкома есть... ;)
😁😁😁
Ніби є, а ніби й нема :lol:

Фігаро - тут, Фігаро - там!😁😁😁

Хотаб - перелогінься на Фігаро!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:15

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:будешь коментировать
Коментую факти.
Бо, правильно тут один(не пам'ятаю хто саме)був написав, що: "чим людина далі від фронту, тим вона більше хоче кордонів 91го!"©

Это тоже московские нарративы, а ты их слушаешь
И считаешь, что это правда

Насправді так і є:
Найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід — 59%, тоді як схід і південь, від яких Росія вже відірвала шматки, — найменше (39 і 40% відповідно). Хто в підсумку ближчий до реальності й чому, — тема для окремого дослідження. До речі, саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту. Але мотивація тут навряд чи може бути однаковою. Схід просто втомився від десятилітньої війни, а південь досі плекає ілюзії, що з Путіним можна домовитися, якщо піти на певні поступки. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника. Водночас захід (5,6%) стабільно втримує жорстку переговорну лінію й погоджуватися на те, де стоїмо, наміру не має. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vijna-chi-mir ... ennja.html
А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50–59 років) — 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів. ...
Так, на заході переважають люди, в оточенні яких більшість намагається всіма способами ухилитися від служби, — 17% за середньої цифри по країні 15%. Найбільше там і відкритих кримінальних справ за цією статтею. А на півдні 13% опитаних заявили, що в їхньому оточенні майже всі є ухилянтами, за середнього показника по країні 9%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:17

Успіх

Хотаб - перелогінься на Фігаро!😁😁😁


Як там в пєдокуточку з алко-комбайньором? Сподобалось, що ще шукаєш собі різносторонні відчуття? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лип, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:17

  Hotab написав:_hunter

Снова это петросянство про документы..


А что, ты стал дальнобоем постфактум, или что-то положительно изменилось с твоими документами на выезд? :lol:


А с точки зрения "затыкать дыры в окопах" особой разницы нет - что в тылу "типа в зсу" числиться,


ЗСУ - это не только «дыры в окопах». И все эти «ЗСУ не в окопах» тоже необходимы. Или уже не нужна авиация, ПВО и многие другие??

вообще не понял вопроса: чай у нас не совок на дворе - "одна работа на вcю жизнь"

да-да, слышал я эти страшные истории, что САМА Ванга предсказала "как только Хотаб хоть на километр к фронту приблизится - так весь мир и сгинет" :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:21

_hunter
Якого ти вопроса не пойняв? :lol:
Де ти бігунець, а де ЗСУ (хоч які б це посади не були).
Ти там переляканий на шолтцівських ковбасках себе в ряд з ЗСУ, які не в окопі, поставив, чи що? :mrgreen:
Ти куди це бігунець зі свинячим рилом в калашний ряд? :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:23

  Успіх написав:
  _hunter написав:....................
на среднюю ЗП по стране гляньте...

Я запитав у гугла і він видав 529дол/міс :shock:
Ого!
.........

Гугл вас слегка обманул.
Итак, средняя зарплата составляла в январе 2024 года 14 974 гривны 56 копеек, в феврале - 15 267 гривны 60 копеек, в марте - 15 433 гривень 98 копеек.

https://buh.ligazakon.net/ru/news/227975_nazvana-srednyaya-zarabotnaya-plata-za-pervyy-kvartal-goda
Курс в марте был около 39. Итого ср. зарплата в марте была примерно 395 долл.
Сегодня ср. зарплата в грн, наверно, больше, но и курс сегодня уже 41,49.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лип, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:26

  Hotab написав:_hunter
Якого ти вопроса не пойняв? :lol:

А ты вже забыл, что спрашивал? :D
Про "дальнобоем постфактум" - или это только хотабам можно по африкам ездить деньги зарабатывать? :D
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