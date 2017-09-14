Успіх написав:Наче ж просте-простесеньке питання...? Що в ньому такого?
просто після оновлення даних підуть повістки на ВЛК. а кожен розуміє що повістка на ВЛК = піти на фронт. але разом з цим кожен розуміє що повістки не будуть приходити провладним прихлєбатєлям та пропєтлявшим різними способами. тому той хто розуміє що йому реально може прийти повістка сидить мовчки. а от гниди саме й запитують. тому зразу й в морду. бо гнида.
Щось в цьому є! А то он Будівельник на диво дуже бадьорий і самовпевнений щодо себе і своїх синів🤔 Наче й оновив дані він і його сини, але проглядується нотка "я і вони 100% не підемо!"
Як і Флер тут горлала про кордони 91го і всіх на фронт, а потім виявляється, що її чоловік то пішов на роботу, де його забронювали! Тобто, СПЕЦІАЛЬНО залишив прибуткову роботу на СТО, а влаштувався на іншу заради бронювання!!!
То звичайно, що при таких обставинах можна і далі горлати - "всіх на фронт і ніякого РПВ!"
А что, ты стал дальнобоем постфактум, или что-то положительно изменилось с твоими документами на выезд?
А с точки зрения "затыкать дыры в окопах" особой разницы нет - что в тылу "типа в зсу" числиться,
Не надо примазывать себя к чему-то мало мальски полезному в воюющей стране.
ЗСУ - это не только «дыры в окопах». И все эти «ЗСУ не в окопах» тоже необходимы. Или уже не нужна авиация, ПВО и многие другие?? Но только ты и не авиация, и не ПВО, а обычный бигунець по липовым документам. Потому знай свое место трусливого бигунця, оно всегда будет жалким и ничтожным.
Захожу в Интернет, на валютную ветку, а там профи военный Хотаб озабочен обменом на румынские леи. Вариант с лучшим курсом спрашивает.
_hunter
ну он же нэвтик - это главное.
Не могут же все по липовым документах , как Хантер бросать страну
Снова это петросянство про документы... А с точки зрения "затыкать дыры в окопах" особой разницы нет - что в тылу "типа в зсу" числиться, что в "моб-резерве"... - как "кто-то" тут писал - мои контакты у военкома есть...
Это тоже московские нарративы, а ты их слушаешь И считаешь, что это правда
Насправді так і є:
Найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід — 59%, тоді як схід і південь, від яких Росія вже відірвала шматки, — найменше (39 і 40% відповідно). Хто в підсумку ближчий до реальності й чому, — тема для окремого дослідження. До речі, саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту. Але мотивація тут навряд чи може бути однаковою. Схід просто втомився від десятилітньої війни, а південь досі плекає ілюзії, що з Путіним можна домовитися, якщо піти на певні поступки. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника. Водночас захід (5,6%) стабільно втримує жорстку переговорну лінію й погоджуватися на те, де стоїмо, наміру не має. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vijna-chi-mir ... ennja.html А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50–59 років) — 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів. ... Так, на заході переважають люди, в оточенні яких більшість намагається всіма способами ухилитися від служби, — 17% за середньої цифри по країні 15%. Найбільше там і відкритих кримінальних справ за цією статтею. А на півдні 13% опитаних заявили, що в їхньому оточенні майже всі є ухилянтами, за середнього показника по країні 9%.
_hunter Якого ти вопроса не пойняв? Де ти бігунець, а де ЗСУ (хоч які б це посади не були). Ти там переляканий на шолтцівських ковбасках себе в ряд з ЗСУ, які не в окопі, поставив, чи що? Ти куди це бігунець зі свинячим рилом в калашний ряд?